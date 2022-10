Flucht aus Putins Russland : Vorsicht, es trifft sogar Sobtschak

In der Flut von Ausreisen aus und Festnahmen in Russland hat sich nun auch Xenija Sobtschak unter dem Druck von Strafermittlungen „von der Heimat verabschiedet, auf immer“. So höhnte ein russischer Telegram-Kanal, der am Mittwochabend ihm zugespielte Videos von Überwachungskameras veröffentlichte. Sie sollen zeigen, wie Sobtschak die Grenze von Belarus Richtung Litauen überquert. Dazu nutzte sie ihren israelischen Pass, wie litauische Medien berichteten; diese Staatsangehörigkeit hatte Sobtschak im vergangenen April erworben.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

Die 40 Jahre alte Blondine ist eine ambivalente Figur in Russland. Auf der einen Seite steht eine schon biographische Nähe zu Präsident Wladimir Putin. Dessen politische Karriere begann unter Sobtschaks Vater, Anatolij Sobtschak, der von 1991 bis 1996 Bürgermeister von Sankt Petersburg war. Xenija Sobtschaks Mutter, Ljudmila Narussowa, ist seit Langem Mitglied des Föderationsrats, des russischen Oberhauses, und lässt dort als Einzige bisweilen Anflüge von Kritik erkennen, was Ausweis einer Sonderstellung sein dürfte.

Eine solche hatte jahrelang auch Xenija Sobtschak, die als Putins Patentochter gilt, inne, hat sie vermutlich immer noch ein bisschen: Beobachter vermuten, dass Sobtschak vor Strafermittlungen gewarnt wurde und Russland gerade noch rechtzeitig vor einer Festnahme verlassen konnte. Berichtet wurde, Sobtschak habe vor ihrer Ausreise auf dem Landweg die Ermittler in die Irre geführt, indem sie Flugtickets nach Dubai und in die Türkei erworben habe.

So zeugt Sobtschaks Flucht von der Unduldsamkeit der Machthaber gegenüber allen, die Kritik äußern. Denn das hat Sobtschak immer wieder. „Wir Russen werden die Folgen des heutigen Tages viele Jahre lang ausbaden müssen“, schrieb sie etwa am Morgen des 24. Februar zum Überfall auf die Ukraine auf Instagram – worin, trotz Anti-Kriegs-Hashtag, auch ein typischer Selbstbezug durchschien.

Sobtschak ist eine Prominente aus der Moskauer Elite

Sobtschak machte in Unterhaltungssendungen wie der russischen Version von „Big Brother“ mit, wirkte als Publizistin, Mitglied in oppositionellen Gremien und Gruppen, als Moderatorin beim unabhängigen Sender „TV Doschd“ und fungierte bei den Präsidentenwahlen 2018 als Zählkandidatin gegen Putin; Medienberichte, dies sei mit dem Kreml abgestimmt gewesen, um die Wahlen ein bisschen interessanter zu machen, hat sie zurückgewiesen, wenn auch wenig glaubhaft. Seit 2019 führt sie einen Youtube-Kanal, „Ostoroschno: Sobtschak“ (Vorsicht: Sobtschak), der mehr als 3,2 Millionen Abonnenten hat.

Immer indes war Sobtschak ein Star, der von sich reden machte. Wechselnde Liaisons verbanden sie mit männlichen Größen der Moskauer Gesellschaft. Zu ihrer jüngsten Hochzeit mit einem Theaterregisseur – der seinerseits im vergangenen Jahr „Europa“ in einem Artikel in der „Nowaja Gaseta“ vorwarf, ein totalitäres „Reich“ mit „queeraktivistischen, femfanatischen und oköpsychopathischen“ Sittenwächtern geworden zu sein – fuhr das Paar 2019 in einem Leichenwagen vor, der mit roten Samtvorhängen ausstaffiert war. Unter den Gästen des Fests war Putins Sprecher, Dmitrij Peskow, mit seiner Frau, einem Eiskunstlaufstar.

Wie eng dieses Segment der Moskauer Gesellschaft verbandelt ist, zeigt sich daran, dass der dieser Tage nach Mordaufrufen gegen ukrainische Kinder vom Staatssender RT geschasste Propagandist Anton Krassowskij vor den Präsidentenwahlen 2018 in Sobtschaks Stab arbeitete, bis sich die beiden zerstritten.