Wunderwaffe HIMARS? : Das Potential von Amerikas Raketenwerfern

Hochmobil: Ein US-Raketenwerfer M142 in Jordanien Bild: dpa

Der Krieg in der Ukraine ist in eine neue Phase eingetreten. Während sich die russischen Truppen im Donbass umgruppieren und an der Südfront, im Chersoner Gebiet, verschanzen, haben die Verteidiger des Landes punktuell die Initiative zurückerlangt. Seit Tagen zerstört ukrainische Artillerie Dutzende russische Munitionsdepots, Kommandoposten und Waffenlager, weit hinter der Front.

Lorenz Hemicker Redakteur in der Politik





Eine tragende Rolle spielen dabei Raketenwerfer, die aus den Vereinigten Staaten geliefert wurden. Mit ihrer Hilfe kann die Ukraine Ziele ins Visier nehmen, die ihre Artillerie bislang kaum erreichen konnte – und sie treffen, so genau, dass sich selbst Militärblogger des Gegners beeindruckt zeigen.