Ausbruch des Coronavirus : Warum Biden die Labor-These wieder ins Spiel bringt

Forscher in einem Labor des Instituts für Virologie in Wuhan im Februar 2017 Bild: AP

Als Joe Biden vor zwei Wochen im Weißen Haus den Lagebericht der Nachrichtendienste erhielt, befand sich darin auch die Einschätzung zum Ursprung der Covid-19-Pandemie. Die hatte der amerikanische Präsident im März angefordert. Das Ergebnis: Die Nachrichtendienste hatten keinen Konsens erzielt. Es folgte eine Diskussion darüber, ob man diesen Befund, der freilich als geheim eingestuft war, zumindest in Teilen öffentlich machen sollte. Ein Statement wurde vorbereitet, das Biden dieser Tage präsentiert wurde: Es gebe zwei wahrscheinliche Szenarien – die Tier-zu-Mensch-Übertragung und die Verbreitung durch einen Laborunfall. Eine eindeutige Schlussfolgerung der Dienste gebe es nicht.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge



Da diese Einschätzung aus Sicht des Präsidenten nichts zur Klärung betragen würde, verzichtete er zunächst auf die Veröffentlichung, wie amerikanische Medien berichten. Als China dann zu Wochenbeginn deutlich machte, dass es sich nicht an weiteren Untersuchungen der Weltgesundheitsbehörde (WHO) beteiligen werde, entschied Biden, seinen Kurs zu ändern.

Am Mittwoch veröffentlichte er ein Statement, in dem er mitteilte, seine Nachrichtendienste angewiesen zu haben, ihre Bemühungen zu verstärken und binnen 90 Tagen einen weiteren Bericht vorzulegen. Weiter hieß es, die Vereinigten Staaten arbeiteten dabei mit gleichgesinnten Partnern in der Welt zusammen, um China zu Transparenz zu drängen und einen Zugang zu Daten zu erhalten. Bisher hatte das Weiße Haus die Notwendigkeit einer eigenen Untersuchung bestritten. Die WHO sei der richtige Ort dafür.

Das passte zur Linie des Demokraten, die multilateralen Institutionen nach der Trump-Ära wieder zu stärken. Bidens Vorgänger Donald Trump hatte angekündigt, sich aus der WHO, die er für ein Instrument Pekings hielt, zurückzuziehen. Biden revidierte dies. Und obschon seine Regierung China generell härter konfrontieren will, schlug er mit Blick auf die Pandemie einen anderen Ton an: Zwar bekräftigte er seine Kritik daran, dass die Volksrepublik amerikanischen Fachleuten vom „Centers of Disease Control“ keinen Zutritt gewährt hat. Trumps „China-Virus“-Gerede wies er aber zurück.

Auch Anthony Fauci reagiert

Die Anweisung an die Nachrichtendienste, eine eigene Untersuchung zu führen, stellt einen Kurswechsel dar. Noch am Dienstag hatte Gesundheitsminister Xavier Becerra während eines virtuellen WHO-Treffens darauf gedrungen, dass die Behörde in Genf ihre Untersuchungen ausweite. Hintergrund des Schwenks ist gewiss das Mauern Chinas und die Frustration über die WHO.

Biden muss aber auch zur Kenntnis nehmen, dass sich die Stimmung auf dem Kapitolshügel dreht. In seiner Erklärung vom Mittwoch heißt es denn auch, er habe die Dienste aufgefordert, den Kongress vollständig in Kenntnis zu setzen. Bislang waren es lediglich Republikaner, vor allem jene aus dem Lager der Trumpisten, welche die Labor-These immer wieder aufgriffen, nach der das Coronavirus durch einen Unfall am Institut für Virologie in Wuhan freigesetzt worden sei – was Peking bestreitet.