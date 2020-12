Wuhan nach dem Corona-Ausbruch : Wer Aufklärung forderte, wurde zum Volksfeind erklärt

Die Stadtverwaltung von Wuhan hat Xiao Yaxing bis heute nicht dafür gedankt, dass sie drei Monate lang Ärzte und Krankenpfleger kostenlos in ihren drei Hotels wohnen ließ. Deshalb hat sie sich nun ihre eigene Ehrenurkunde gebastelt. „Hotel mit Herz im Kampf gegen Covid-19“ steht auf der goldfarbenen Plakette, die sie in ihrem Hotel „Venus“ an die Wand gehängt hat.

„So ist das in China“, sagt die junge Managerin. „Die Regierung würdigt vor allem ihre eigenen Leute. Unternehmer stehen in der Hierarchie weiter unten.“ Soziales Engagement ist in Chinas autoritärem System nicht vorgesehen. In dem Skript, das die Kommunistische Partei für die kollektive Erinnerung an die Corona-Krise geschrieben hat, kommen Leute wie Xiao Yaxing nicht vor. Es ist nur eine von vielen Leerstellen.

Dabei hätte Wuhan die 76 Tage des Lockdowns ohne die vielen freiwilligen Helfer wohl kaum bewältigt. Noch am selben Tag, als die Stadt im Januar von der Außenwelt abgeriegelt wurde, öffnete Xiao Yaxing ihre Türen. 318 andere Hotels in der Stadt folgten ihrem Beispiel und schlossen sich zu einer Allianz zusammen.

Gemeinsam kamen sie auf mehr als 500.000 kostenlose Übernachtungen. Überdurchschnittlich viele Ärzte und Pfleger steckten sich damals mit dem Coronavirus an. Die Nachbarschaftskomitees erlaubten ihnen nicht, in ihren Wohnungen zu übernachten. Viele wollten das auch nicht, um ihre Angehörigen nicht zu gefährden. Ohnehin gab es in der lahmgelegten Stadt keine öffentlichen Verkehrsmittel, die sie nach Hause hätten bringen können.

Xiao Yaxing koordinierte damals eine Gruppe von 75 Freiwilligen. Sie betrieben ein Lagerhaus, in dem jeden Tag 200 Tonnen Essens- und Maskenspenden angeliefert wurden. Selbst die Bezirksverwaltung wandte sich hilfesuchend an sie. Es ging um zehn Lastwagen voller Gemüse, das verteilt werden musste, weil die Bewohner zwischen Februar und April ihre Häuser nicht verlassen durften. Dem mächtigen Staat fehlten die Leute.

„Ohne uns hätten sie es nicht geschafft“, sagt Xiao. Bürgergruppen wie ihre sind aus Sicht der Partei wegen ihrer Mobilisierungskraft eine potentielle Bedrohung. Deshalb wurden sie gleich nach dem Ende des Lockdowns in Freiwilligengruppen der Partei integriert, wo sie sich um arme und alte Menschen kümmern können. Xiao Yaxing gehört allerdings nicht dazu. „Ich bin nicht die Art von Mensch, die sich von der Regierung kontrollieren lässt.“ Sie hat ihre eigenen Pläne: Als Nächstes will sie ein Tierheim gründen.

Wirtschaftlich hat sich die Stadt von der Pandemie noch lange nicht erholt. Den Wuhanern sitzt das Geld nicht mehr so locker in der Tasche. Viele Läden, die vom Tourismus lebten, sind pleitegegangen. Die Hotels mussten ihre Preise drastisch senken, um überhaupt Kunden anzulocken. Viele Geschäftsreisende machten auch nach dem Lockdown einen Bogen um Wuhan und verlegten ihre Konferenzen in umliegende Provinzen, aus Angst vor dem Virus und der Quarantänepflicht, die damals in anderen Städten für Wuhan-Reisende galt.

Eine Hotelbesitzerin versuchte, sich das Leben zu nehmen

Das Vertrauen wuchs erst, als im August die Studenten an die mehr als 20 Universitäten der Stadt zurückkehrten und sich in ihren Heimatprovinzen herumsprach, dass Wuhan sicher sei. Für Xiao Yaxing hieß das: endlich wieder Kundschaft. Rund die Hälfte ihrer Gäste sind Studenten, die in Mehrbettzimmern auf dem Campus wohnen. Sie kommen für eine Nacht ins Venus-Hotel, um sich hier mit ihrer Freundin oder ihrem Freund zu treffen.