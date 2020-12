Wuhan nach dem Corona-Ausbruch : Wer Aufklärung forderte, wurde zum Volksfeind erklärt

Die Stadtverwaltung von Wuhan hat Xiao Yaxing bis heute nicht dafür gedankt, dass sie drei Monate lang Ärzte und Krankenpfleger kostenlos in ihren drei Hotels wohnen ließ. Deshalb hat sie sich nun ihre eigene Ehrenurkunde gebastelt. „Hotel mit Herz im Kampf gegen Covid-19“ steht auf der goldfarbenen Plakette, die sie in ihrem Hotel „Venus“ an die Wand gehängt hat.

„So ist das in China“, sagt die junge Managerin. „Die Regierung würdigt vor allem ihre eigenen Leute. Unternehmer stehen in der Hierarchie weiter unten.“ Soziales Engagement ist in Chinas autoritärem System nicht vorgesehen. In dem Skript, das die Kommunistische Partei für die kollektive Erinnerung an die Corona-Krise geschrieben hat, kommen Leute wie Xiao Yaxing nicht vor. Es ist nur eine von vielen Leerstellen.