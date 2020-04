1290 weitere Opfer : Wuhan korrigiert Zahl der Corona-Toten deutlich nach oben

Aktualisiert am

Andenken an ein prominentes Todesopfer: Der Arzt Li Wenliang zählte zu den Ersten, die vor dem Virus warnten. (Archivbild) Bild: AFP

China ringt darum, die Zweifel an seiner Corona-Statistik zu zerstreuen. Vor diesem Hintergrund korrigierte die Stadt Wuhan am Freitag die offizielle Totenzahl im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit um 1290 auf 3869. Die Zahl der Infizierten wurde um 325 auf 50.333 angehoben. Nach Angaben der Stadtregierung erfassen die veränderten Zahlen nun auch solche Personen, die zu Hause verstorben sind, weil das Gesundheitssystem zu Beginn der Krise überlastet war.

Ein weiterer Grund für die zunächst fehlerhaften Daten sei, dass die Krankenhäuser sich auf dem Höhepunkt der Krise so sehr auf die Behandlung der Patienten hätten konzentrieren müssen, dass sie mit der Erfassung von deren Daten nicht hätten Schritt halten können, teile die städtische Kommandozentrale für die Bekämpfung von Covid-19 mit. Darüber hinaus seien einige private Krankenhäuser und provisorische Behandlungsstätten aufgrund der unübersichtlichen Lage nicht an das Berichtssystem angeschlossen gewesen, so dass die dort erfassten Fälle sich zunächst nicht in der offiziellen Statistik niederschlugen.

Der Mitteilung zufolge wurden die bereinigten Zahlen von einer Arbeitsgruppe erhoben, die Daten von allen Stellen zusammenzutrug, die während der Epidemie mit Kranken und Verstorbenen befasst gewesen seien. Eingeflossen seien Informationen von Fieberklinken, Krankenhäusern, Quarantänelagern, Nachbarschaftskomitees, Gefängnissen, Altenheimen und „spezielle Orte, die von der Behörde für öffentliche Sicherheit verwaltet werden“. Letzteres bezieht sich möglicherweise auf Orte, an denen Festgenommene festgehalten werden, die noch nicht formell angeklagt sind. Jeder einzelne Fall sei mit Hilfe von Angehörigen, Arbeitgebern, der Polizei und den Gesundheitsbehörden überprüft worden. „Jedes Leben, das in der Epidemie verloren wurde, ist nicht nur ein Verlust für die Familien, sondern auch für die Stadt“, hieß es in der Mitteilung.

Berichte über Urnen-Lieferungen nährten Skepsis

Zuvor hatte es international und aus der chinesischen Bevölkerung Forderungen nach mehr Transparenz gegeben. Zweifel gab es insbesondere an den offiziellen Totenzahlen von Wuhan, wo die Epidemie ihren Anfang nahm. Sie stützen sich unter anderem auf einen Bericht des chinesischen Magazins „Caixin“, demzufolge ein Lastwagenfahrer an eines der acht Bestattungsinstitute der Stadt etwa 5000 Urnen geliefert hatte. Die Zweifel wurden zunächst dadurch genährt, dass die Behörden nicht bekanntgeben wollten, wie viele Menschen während der Ausgangssperre an anderen Ursachen gestorben sind.

Auch international werden immer mehr Fragen zu den chinesischen Statistiken laut, die schon wegen der deutlich höheren Zahlen in anderen Ländern angezweifelt werden. In den meisten Provinzen außerhalb von Wuhan sind die Infiziertenzahlen bemerkenswert gering. Generell sind chinesische Statistiken mit Vorsicht zu genießen, weil Lokalregierungen Anreize haben, ihre Zahlen zu schönen und sie politischen Vorgaben anzupassen. Häufig äußert selbst die Zentralregierung Zweifel über die Glaubwürdigkeit der von Lokalregierung bereitgestellten Zahlen. Ministerpräisdent Li Keqiang hatte erst kürzlich wieder gemahnt, dass jeder „auf das Kissen der Geschichte genagelt“ werde, der Covid-19-Fälle unterschlage. In einem vertraulichen Bericht der amerikanischen Geheimdienste hieß es dazu nach Angaben der „New York Times“, die Dienste gingen davon aus, dass die chinesische Regierung das wahre Ausmaß der Virusverbreitung selbst nicht kenne.