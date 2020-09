Post-Brexit-Verhandlungen : Worüber streiten sich London und die EU?

Die britische Regierung hat Brüssel mit einem Gesetzesentwurf brüskiert, der dem Austrittsabkommen mit der EU in einigen zentralen Punkten widerspricht. FAZ.NET erklärt in fünf Fragen und Antworten, worum es in dem Streit geht.

Der britische Chefunterhändler David Frost am Donnerstag in London Bild: EPA

Worüber streiten sich London und die EU?

Es geht um das Protokoll zu Irland und Nordirland, das Teil des Austrittsabkommens ist, mit dem das Vereinigte Königreich politisch die Europäische Union Ende Januar verlassen hat. Als Boris Johnson im Juli 2019 Premierminister wurde, war das Austrittsabkommen weitgehend verhandelt, doch bestand er darauf, es wieder zu öffnen, um den sogenannten „Backstop“ loszuwerden. Der sah vor, dass das gesamte Vereinigte Königreich notfalls in einer Zollunion mit der Europäischen Union verbleibt, um eine Grenze auf der irischen Insel zu vermeiden.

Im Oktober wurde dann auf Johnsons Bestreben eine neue Lösung gefunden: Nordirland bleibt zu wesentlichen Teilen im EU-Binnenmarkt, ist aber auch Teil des britischen Zollgebiets. Das führt zu einigen komplizierten Bestimmungen, insbesondere für nordirische Unternehmen. Diese Bestimmungen hat London jetzt mit einem Gesetzentwurf einseitig verändert, nachdem Johnson mehrfach nordirischen Unternehmern versprochen hatte, dass es für sie keinerlei Hürden auf dem britischen Markt geben werde.

Wo weicht London vom Austrittsabkommen ab?

Teil 5 der „Internal Market Bill“, die London am Mittwoch vorgelegt hat, behandelt den „Platz Nordirlands im Binnenmarkt und Zollgebiet des Vereinigten Königreichs“. Paragraph 41 regelt den „uneingeschränkten Zugang“ für nordirische Waren zum britischen Markt. Es dürfen keinerlei neue Kontrollen oder administrative Prozesse eingeführt werden. Nur ein Minister der Krone darf Änderungen vornehmen, die dann im Ermessen der Regierung liegen. Paragraph 42 verleiht diesem Minister ausdrücklich das Recht, „Ausfuhrerklärungen und andere Ausfuhrverfahren auszusetzen oder zu verändern“, die vom Nordirland-Protokoll vorgesehen sind.

Das betrifft die sogenannten „Exit Summary Declarations“. Nordirische Unternehmen müssen damit gegenüber der EU deklarieren, dass von ihnen ausgeführte Güter den Sicherheitsbestimmungen der EU unterliegen; dies muss auch kontrolliert werden, mindestens in Stichproben. Das betrifft zum Beispiel Waffen und Explosivstoffe. Ein weiterer Punkt, in dem London vom Abkommen abweicht, betrifft staatliche Beihilfen. Von einer begrenzten Ausnahme für Landwirtschaft abgesehen, unterliegt Nordirland weiterhin den EU-Vorschriften für solche Beihilfen, die nur in Ausnahmefällen und auf Antrag gewährt werden dürfen. Brüssel will so verhindern, dass eine Dumpingzone entsteht, die den Wettbewerb im Binnenmarkt verfälscht. Dagegen stellt der britische Gesetzentwurf es gemäß der Paragraphen 43 und 44 ins Belieben der britischen Regierung, ob, und, wie sie sich daran hält. Außerdem wird das Königreich von jeder Bindung an europäisches Recht und europäische Rechtsprechung zu Beihilfen befreit.

Kommt der Streit aus heiterem Himmel?

Der Konflikt schwelt schon länger. Die Tinte unter dem neu von Johnson ausgehandelten Nordirland-Protokoll war kaum trocken, da wurde es vom Premierminister schon wieder in Frage gestellt. Anfang November 2019 sprach Johnson mit Unternehmern in Belfast. Einer von ihnen fragte ihn, ob er am nächsten Morgen seinen Mitarbeitern sagen könne, dass sie keinerlei Zollformulare für Waren ausfüllen müssten, die auf die britische Insel gehen. „Können Sie“, antwortete Johnson. „Wenn irgendjemand so etwas von Ihnen verlangt, sagen Sie denen, dass sie den Premierminister anrufen sollen, und ich werde sie anweisen, das Formular in die Tonne zu werfen.“