Der neue, alte Präsident der Türkei: Recep Tayyip Erdogan am Sonntagabend in Ankara Bild: dpa

Die Wiederwahl des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan mag nicht jedem gefallen. Doch sein Land bleibt ein wichtiger, wenn auch schwieriger Partner Deutschlands und der EU sowie ein bedeutendes Mitglied der NATO. Bundeskanzler Olaf Scholz gratulierte Erdogan zum Wahlsieg und würdigte die Zusammenarbeit. „Deutschland und die Türkei sind enge Partner und Alliierte – auch gesellschaftlich und wirtschaftlich sind wir stark miteinander verbunden", schrieb er am Sonntagabend auf Twitter. „Nun wollen wir unsere gemeinsamen Themen mit frischem Elan vorantreiben.“ Zudem wird der neu gewählte Präsident schon am 1. Juni zum Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Moldau erwartet. Mehrere Punkte bleiben auf der Agenda.

Erdogans Schulterschluss mit Putin

Trotz der Mitgliedschaft seines Landes in der NATO lehnt Erdogan es ab, sich an den westlichen Sanktionen gegen Russland im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg in der Ukraine zu beteiligen. Amerika und die EU haben der Türkei wiederholt vorgeworfen, als Transitland für Lieferungen sanktionierter Waren nach Russland zu dienen. Im März untersagte die Regierung in Ankara türkischen Unternehmen offiziell diese Praxis. Die amerikanische Regierung behält sich aber weiterhin vor, türkische Unternehmen mit Sekundärsanktionen zu belegen. Der Druck auf Ankara war zuletzt reduziert worden, weil Washington nicht den Eindruck erwecken wollte, in den Wahlkampf einzugreifen. Nach Erdogans Wiederwahl dürfte das Thema auf die Tagesordnung zurückkehren.

Erdogan versucht, eine Mittelposition zwischen der Ukraine und Russland einzunehmen. Die Türkei hat der Ukraine Kampfdrohnen geliefert. Zugleich unterhält Erdogan enge Beziehungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin, der eine ähnliche Weltsicht pflegt. In einem Interview mit dem Sender CNN sprach Erdogan von einer „besonderen Beziehung“ zu Putin. Sie ist geprägt von einer hohen Abhängigkeit der Türkei von Energielieferungen aus Russland. Die türkische Opposition wirft Moskau vor, Erdogan im Wahlkampf unterstützt zu haben. So hat Russland Zahlungen für Gaslieferungen über 600 Millionen Dollar gestundet und die schwindenden Devisenreserven der türkische Zentralbank mit Milliarden-Überweisungen für den Bau des Atomkraftwerks Akkuyu aufgestockt.

Der NATO-Beitritt Schwedens

Beobachter in Ankara gehen davon aus, dass Erdogan einem NATO-Beitritt Schwedens nach der Wahl schlussendlich doch zustimmen wird. Die Frage ist, ob er die Ratifizierung durch das türkische Parlament schnell genug veranlasst, um einen Beitritt vor dem NATO-Treffen Mitte Juli in Vilnius zu ermöglichen. Für die NATO wäre das ein wichtiges Signal der Einheit. Ein Mittel, mit dem Washington Erdogan diesen Schritt versüßen könnte, wäre ein grünes Licht des Kongresses für den Kauf von F-16-Kampfflugzeugen im Wert von rund 20 Milliarden Dollar. Nach der Zustimmung Ankaras zur NATO-Mitgliedschaft Finnlands hatte der Kongress bereits der Lieferung von Ersatzteilen für die bestehende türkische F-16-Flotte zugestimmt. Vor der Stichwahl hat Erdogan in dem CNN-Interview zwar seine Absage gegenüber Schweden bekräftigt. „Wir sind noch nicht bereit für Schweden“, sagte er und warf dem Land einmal mehr vor, Terroristen „in den Straßen von Stockholm frei herumlaufen zu lassen“. Auch er weiß aber, dass Stockholm seine Forderung nach Auslieferung von Personen, die die Türkei als Terroristen bezeichnet, nicht erfüllen wird. Im Wahlkampf spielte der Kampf gegen reale und imaginierte Terroristen eine zentrale Rolle. Erdogans Weigerung, Schwedens Beitritt zuzustimmen, hatte wohl auch wahltaktische Gründe.

Das sogenannte Flüchtlingsabkommen

Der Wahlkampf hat gezeigt, dass es in der türkischen Bevölkerung einen großen Unmut über die fast vier Millionen syrischen Flüchtlinge im Land gibt. Eine Mehrheit der Bevölkerung ist überzeugt, dass die EU ihre eigenen Probleme mit der Flüchtlingsvereinbarung von 2016 an die Türkei ausgelagert habe. Nach UN-Angaben beherbergt die Türkei mehr Flüchtlinge als jedes andere Land der Welt. De facto ist die von Menschenrechtlern scharf kritisierte EU-Türkei-Vereinbarung seit 2020 ausgesetzt. Die Türkei nimmt seither keine Migranten mehr zurück, die keinen Schutzanspruch in der EU haben. Seine Küstenwache trägt aber weiter dazu bei, dass die Zahl der auf den griechischen Inseln ankommenden Flüchtlinge zurückgegangen ist.