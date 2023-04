In Warschau bereitet man sich auf die Ankunft des ukrainischen Präsidenten vor. Millionen Ukrainer sind seit Kriegsbeginn in das westliche Nachbarland geflohen – auch deshalb sieht sich Polen als engagiertester Unterstützer Kiews.

Wolodymyr Selenskyj wird an diesem Mittwoch in Polen erwartet. Seine dritte Auslandsreise seit Kriegsbeginn führt in nach Warschau. Die Ukraine und Polen sehen sich heute in einer Schicksalsgemeinschaft vereint. Das gilt nicht nur für Politiker.

Eine Journalistin, die kürzlich in einem Restaurant in Kiew Polnisch sprach, bekam ihr Gericht mit einem kleinen Fähnchen garniert. Darauf waren die Flecken eines Leopardenfells zu sehen, dazu das Wort „Danke!“. Die Kellnerinnen wollten ihre Anerkennung zeigen: Der Leopard-2-Panzer wurde zwar in Deutschland gebaut, doch Polen hat der Ukraine als erstes Land „Leos“ geschenkt – aus eigenen Armeebeständen.