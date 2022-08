Internationale Konferenz : Selenskyj bekräftigt ukrainischen Anspruch auf Krim

Der polnische Präsident Andrzej Duda ist bereits zum fünften Mal seit dem 24. Februar in Kiew zu Besuch. Bild: via REUTERS

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Anspruch seines Landes auf die von Russland besetzte Halbinsel Krim bekräftigt. Auf einer internationalen Konferenz zur Lage auf der Krim sagte er am Dienstag: „Ich möchte, dass Sie alle wissen: Wir werden auf jeden Fall zurückkommen!“ Selenskyj beklagte, dass durch die russische Besetzung seit 2014 ein „paradiesischer Ort“ in eine „depressive und abhängige Region“ verwandelt worden sei, in eine „Region von hohen Zäunen, Stacheldraht und Gesetzlosigkeit“.

Der polnische Präsident Andrzej Duda, der für die Konferenz nach Kiew gereist ist, äußerte sich im gleichen Sinne. „Die Krim ist und wird auch in Zukunft Teil der Ukraine sein, so, wie Danzig und Lublin Teil Polens sind.“ Duda sagte, das ganze Territorium der Ukraine müsse befreit werden, inklusive jener Gebiete, die Russland schon vor dem 24. Februar besetzt hatte. Polen werde die Ukraine bis zum „letzten Tag des Kampfes“ unterstützen. Der polnische Präsident ist am Dienstag bereits zum fünften Mal seit Ende Februar nach Kiew gereist.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nahm an der Konferenz, an der sich insgesamt rund 60 Staaten beteiligten, per Videoschalte aus Toronto teil. Scholz verurteilte die „Versuche Russlands, sich Teile des ukrainischen Territoriums gewaltsam einzuverleiben“. Die Botschaft sei klar: „Jegliche Scheinreferenden oder andere Versuche, den Status von Teilen des ukrainischen Territoriums zu ändern, werden niemals anerkannt werden. Und solche Schritte schließen jeden Verhandlungsansatz aus.“ Scholz sagte, die Partner der Ukraine seien vereint wie nie: „Ich kann Ihnen versichern: Deutschland steht fest an der Seite der Ukraine, solange die Ukraine unsere Unterstützung braucht.“

Scholz erklärt Verhandlungen mit Russland für unvereinbar

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat vor dem Unabhängigkeitstag der Ukraine am Mittwoch den Ukrainerinnen und Ukrainern seine „größte Hochachtung“ ausgesprochen. „Ich bewundere, mit welchem Mut, welcher Entschlossenheit Sie, die Streitkräfte und die gesamte Bevölkerung sich dem brutalen russischen Angriffskrieg entgegenstellen“, schrieb Steinmeier in einem Brief zu dem Feiertag, an dem die Ukraine an ihre am 24. August 1991 erlangte staatliche Unabhängigkeit er­innert. „Sie lassen sich Ihr Land, Ihr Leben, Ihre Freiheit nicht nehmen“, fügte der Bundespräsident hinzu.

Es wird befürchtet, dass Russland am ukrainischen Nationalfeiertag, der genau sechs Monate nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs abgehalten wird, seine Angriffe verstärken wird. In Kiew wurden für Mittwoch alle öffentlichen Zusammenkünfte untersagt, in der nordostukrainischen Großstadt Charkiw wurde eine Ausgangssperre verhängt. Die Botschaft der Vereinigten Staaten rief alle amerikanischen Staatsbürger dazu auf, die Ukraine umgehend zu verlassen. Präsident Selenskyj kündigte für den Fall russischer Angriffe eine entschlossene Antwort an. Auf einen Angriff auf Kiew werde genauso reagiert wie auf Angriffe andernorts. „Für mich als Präsident und für jeden Ukrainer sind Kiew, Tschernihiw, der Donbass alles dasselbe.“

Im russisch besetzten Teil der Südukraine versuchen die russischen Kräfte offenbar, eine Pontonbrücke über den Dnipro zu errichten. Laut dem britischen Geheimdienst tun sie dies direkt neben der durch ukrainische Angriffe schwer beschädigten Antoniwka-Brücke. Den Angaben aus London zufolge erhöht die Behelfsbrücke die Kapazität zum Truppentransport, bleibt aber ein verletzliches Angriffsziel.