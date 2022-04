Selenskyj vor Sicherheitsrat : „Sie müssen jetzt handeln!“

Wolodymyr Selenskyj kam gleich zur Sache. Er sei am Montag in Butscha gewesen, sagte der ukrainische Präsident, der am Dienstag von Kiew aus dem UN-Sicherheitsrat zugeschaltet war. Dort habe er gesehen, dass es kein Verbrechen gebe, das Russland nicht begehe: Ganze Familien seien getötet worden, Menschen sei von hinten in den Kopf geschossen worden. Manchen sei die Kehle durchgeschnitten worden. Anderen seien Gliedmaßen abgetrennt worden. „Wo ist der Sicherheitsrat?“, fragte Selenskyj. Russland müsse zur Rechenschaft gezogen werden. „Sie müssen jetzt handeln!“ Eine Option sei es, „Russland als Aggressor und Kriegsauslöser zu entfernen, damit es nicht länger Entscheidungen über seine eigene Aggression blockieren kann“. Er spielte damit auf das Vetorecht Russlands an. Ohne tiefgreifende Reformen müsse sich der Sicherheitsrat womöglich „selbst auflösen“. Später wurde dem Gremium ein Video mit den schockierenden Bildern gezeigt.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge



Als dem russischen UN-Botschafter Wassilij Nebensja das Wort erteilt wurde, sprach er Selenskyj direkt an. Schon den Gedanken, dass russische Soldaten zu so etwas in der Lage seien, wies er zurück. Es handle sich um ein von Kiew inszeniertes Schauspiel, eine „abscheuliche Provokation der ukrainischen Radikalen“. Dann trug er angebliche Berichte über Verbrechen vor, welche die Ukraine an der Bevölkerung begehe. Moskau hatte schon vor der Sitzung in New York behauptet, dass die Leichen in Butscha erst nach dem Abzug der russischen Truppen am 30. März aufgetaucht seien. Satellitenbilder zeigen jedoch, dass einige der Leichen schon Mitte März auf den Straßen der Stadt lagen. Der chinesische Vertreter Zhang Jun sagte, die Beichte aus Butscha seien verstörend, man müsse die Fakten klären, bevor Schlussfolgerungen gezogen würden.

F.A.Z. Newsletter Ukraine Täglich um 12.00 Uhr ANMELDEN

UN-Generalsekretär Antonio Guterres hatte zu Beginn der Sitzung den Krieg in der Ukraine die größte Herausforderung für die UN in ihrer Geschichte genannt. Die Vereinigten Staaten und Großbritannien forderten sodann die Suspendierung Russlands aus dem UN-Menschenrechtsrat. „Wir können nicht zulassen, dass ein Mitgliedstaat, der dabei ist, alle Prinzipien zu untergraben, die uns am Herzen liegen, am UN-Menschenrechtsrat teilnimmt“, sagte die amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield. Washington und London glauben, dass sie die nötige Zweidrittelmehrheit in der Generalversammlung für eine Suspendierung erreichen können. Eine Abstimmung darüber werde in dieser Woche, möglicherweise schon am Donnerstag angestrebt.

Kein „beliebiger Unfall“

Die amerikanische Regierung hatte am Montag mitgeteilt, sie trage Beweismaterial zusammen, um Putin wegen Kriegsverbrechen vor den Internationalen Strafgerichtshof oder ein anderes Gericht zu bringen. Der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan sagte in Washington, dass Moskau als ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat Verfahren, in denen Russland zur Rechenschaft gezogen werden soll, blockieren könne. Man werde sich daher mit den Verbündeten darüber abstimmen, welcher Weg beschritten werden solle. Noch gebe es keine Beweise, dass die Gräuel in Butscha als Völkermord einzustufen seien. Sullivan äußerte sich auch zu der Frage, ob Washington davon ausgehe, dass die Kriegsverbrechen in Butscha auf Befehle Putins und ranghoher Militärs zurückgingen oder ob die russischen Streitkräfte im Einsatz die Dinge gleichsam selbst in die Hand genommen hätten. Er werde sich gegenwärtig nicht zu den nachrichtendienstlichen Erkenntnissen äußern, sagte Sullivan.

Mehr zum Thema 1/

Er fügte aber hinzu, die amerikanische Regierung habe schon vor Beginn des Krieges gesagt, dass Moskau den Plan verfolge, Dissidenten und jene zu töten, welche sich der Besatzung widersetzten. Man glaube also nicht, dass es ein „beliebiger Unfall“ gewesen sei.