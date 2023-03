Wenn Brasiliens ehemaliger Präsident Jair Bolsonaro an diesem Donnerstag wie angekündigt nach drei Monaten in seinem Wahl-Exil im amerikanischen Bundesstaat Florida nach Brasilia zurückkehrt, ist er den brasilianischen Behörden einige Antworten schuldig. Zu den verschiedenen Ermittlungen, die gegen ihn laufen, ist in den vergangenen Wochen ein neuer Fall hinzugekommen, der für besonderes Aufsehen sorgt: Der ehemalige Präsident soll versucht haben, eine Reihe von zum Teil sehr wertvollen Geschenken, die er in seinen vier Jahren als Präsident bei offiziellen Staatsbesuchen erhalten hatte, für sich selbst zu behalten.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo. Folgen Ich folge



Besondere Aufmerksamkeit gilt mehreren Geschenken des saudischen Königshauses. Wie brasilianische Medien enthüllten, versuchte eine Delegation der früheren Regierung im Oktober 2021, mit Geschenken der Saudis nach Brasilien einzureisen, ohne die Waren ordnungsgemäß zu deklarieren.