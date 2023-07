Die Präsidenten Polens und der Ukraine, Andrzej Duda und Wolodymyr Selenskyj, zünden in der Kathedrale von Luzk Kerzen an. Bild: EPA

Kurz vor dem Gedenktag der „Massaker von Wolhynien“ am 11. Juli haben die Präsidenten Polens und der Ukraine in der gleichnamigen Grenzregion gemeinsam der Opfer gedacht. Andrzej Duda und Wolodymyr Selenskyj besuchten am Sonntag in Luzk in der Westukraine im Beisein von Kirchenführern aus beiden Ländern einen Gottesdienst und stellten in der Kathedrale Grablichter für die Opfer auf.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau.



Die Massaker, verübt im Schatten der deutschen Besatzung während des Zweiten Weltkriegs, wurden von 1943 an von Einheiten der „Ukrainischen Aufstandsarmee“ (UPA) begangen, die eine ethnische Säuberung, die Vertreibung oder Ermordung der Angehörigen der polnischen Minderheit in der Region erreichen wollten. Polnische Partisanen unternahmen Vergeltungsangriffe auf ukrainische Dörfer. Nach Schätzungen polnischer Historiker fielen den Massakern mindestens 80.000 Polen und 10.000 Ukrainer zum Opfer. Polens Parlament stellte 2013 in einer Resolution fest, die Morde von Wolhynien hätten „Züge eines Völkermords“ gehabt.

„Gemeinsam gedenken wir aller unschuldigen Opfer Wolhyniens!“, schrieb Selenskyj auf Twitter. „Die Erinnerung verbindet uns! Gemeinsam sind wir stärker!“ Das Oberhaupt der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche, Swjatoslaw Schewtschuk, sagte, dass „die Lebenden und die Toten einander mit einer Stimme sagen: Wir vergeben und bitten um Vergebung!“ Diese Worte hatten die polnischen Bischöfe in ihrem Hirtenwort an ihre deutschen Amtsbrüder nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben.

Für Duda war es der sechste Besuch im Nachbarland seit Beginn des russischen Angriffskriegs. Vor der Kathedrale begrüßte ihn eine Menschenmenge mit „Danke, Danke“-Rufen in Anerkennung der polnischen Unterstützung für die Ukraine und die Flüchtlinge.