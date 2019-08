Wohnungsknappheit : Warum Österreich kein Mieterparadies ist

Informationen zu den Autoren

Tobias Thomas ist Direktor des Wirtschaftsforschungsinstituts Eco Austria in Wien und außerplanmäßiger Professor für Volkswirtschaftslehre am Institut für Wettbewerbsökonomie der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Derzeit forscht er auf Einladung von Anya Schiffrin, Direktorin an der School of International and Public Affairs, und dem Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph E. Stiglitz an der Columbia Universität in New York. Seine Forschungsschwerpunkte gelten insbesondere der Politischen Ökonomie, der Institutionenökonomik und der Medieneinflussforschung.

Philipp Koch ist Forschungsassistent am Institut Eco Austria. Er schloss im vergangenen Jahr das Bachelorstudium der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften mit Schwerpunkt Volkswirtschaftslehre mit Auszeichnung ab und absolviert derzeit das Masterstudium Economics an der Wirtschaftsuniversität Wien. Zudem studiert er an der Universität Wien Psychologie. Neben dem Studium war Koch als Lektor für die Grundlagen der Volkswirtschaftslehre, Tutor und E-Learning-Assistent tätig. Seine Forschungsschwerpunkte umfassen insbesondere ökonomische Fragestellungen der Wettbewerbsfähigkeit und des Außenhandels.

Wolfgang Schwarzbauer ist Leiter des Forschungsbereichs Außenwirtschaft und regionale Wirtschaftspolitik bei Eco Austria. Zuvor war er unter anderem Leiter der Forschungsabteilung Ökonomie und Finanzwirtschaft am Institut für Höhere Studien und Senior Manager der Stabsstelle Research bei der Oesterreichischen Kontrollbank AG. Schwarzbauer studierte Volkswirtschaftslehre und Geschichte an der Universität Wien. Forschungsaufenthalte führten an die Universität Maryland in den Vereinigten Staaten. Seine Forschungsschwerpunkte sind Fragen der internationalen Wirtschaft und Regionalökonomie sowie der Technologie- und Wettbewerbspolitik.