Die Regierung in Kiew bekennt sich offiziell nicht zu den Drohnenangriffen, vermutlich, um besorgte westliche Unterstützer nicht zu irritieren. So war es auch nach der Explosion auf der – für Moskaus Truppenversorgungsrouten bedeutsamen und damit kriegswichtigen – Brücke von Russland auf die Krim, die im vergangenen Oktober fünf Menschen tötete und große Schäden anrichtete. Mit diesem Vorfall begründete Russland die umfangreichen Angriffe auf die Energieversorgung der Ukraine, die danach begannen. Zudem verknüpft Moskau die Drohnenangriffe auf die Krim mit dem sogenannten Getreidedeal zur Ausfuhr von Getreide aus drei ukrainischen Schwarzmeerhäfen. Schon im Herbst hatte das russische Verteidigungsministerium das im Juli 2022 in Istanbul abgeschlossene Abkommen nach Angriffen mit Flug- und Wasserdrohnen auf die Halbinsel für ausgesetzt erklärt, lenkte dann aber ein. Denn die kaum verkappten russischen Drohungen gegen Frachtschiffe hatten sich als wirkungslos erwiesen. Gerade versucht das Verteidigungsministerium abermals, Druck auf die Ukraine und deren Unterstützer aufzubauen: Die Verlängerung des Getreidedeals sei durch die Angriffe unbemannter Boote auf Sewastopol bedroht.

Die Ukraine wird aus russischen Gegenden in Grenznähe beschossen. Umgekehrt werden auch sie regelmäßig Ziele von Artillerie- und Raketenbeschuss. Oft melden die westrussischen Gebiete Brjansk, Kursk und Belgorod, die alle an die Ukraine grenzen, entsprechende Einschläge. Es sind auch schon Personen umgekommen, allein im Belgoroder Gebiet offiziell schon dreißig. Im Brjansker Gebiet kam es Anfang März und Anfang April gar zu bewaffneten Angriffen am Boden. Ein auf ukrainischer Seite kämpfendes „Russisches Freiwilligencorps“ will dafür verantwortlich sein. Details bleiben unklar. Mal werden solche Vorfälle von russischer Seite als „Terrorismus“ beklagt, mal offenbar vertuscht. Denn wie die Drohnenangriffe werfen sie kein gutes Licht auf Russlands Verteidigungsfähigkeit.

Das Belgoroder Gebiet war das erste, das nun die traditionelle Parade zum „Tag des Sieges“ im Zweiten Weltkrieg am 9. Mai abgesagt hat. Sein Gouverneur begründete dies damit, „den Gegner nicht mit einer großen Menge von versammeltem Gerät und Soldaten im Zen­trum von Belgorod provozieren“ zu wollen. So explizit wurden die Absagen andernorts nicht erklärt. Das Nachbargebiet Kursk begründete seine Paradenabsage mit der „gegenwärtigen Situation“, die Krim und die Stadt Sewastopol mit „Sicherheitserwägungen“. In der südwestlichen Region Krasnodar soll es in diesem Jahr nur in der Hafenstadt Noworossijsk eine Parade geben.

Für die Moskauer Parade, eines der wichtigsten politisch-militärisch-sozialen Ereignisse des Jahres in Russland, sind bisher nur verstärkte Sicherheitsvorkehrungen angekündigt worden. Doch soll der seit Jahren übliche Umzug „Unsterbliches Regiment“, dessen Teilnehmer an Weltkriegssoldaten und mittlerweile auch an für Putin in der Ukraine gefallene Kämpfer erinnern, in der Hauptstadt dieses Mal nicht stattfinden. Die Organisatoren begründeten dies ebenfalls mit „der Sicherheit“. Die Absagen mögen, insbesondere im Grenzgebiet, tatsächlichen Sicherheitsbedenken geschuldet sein. Allerdings fügen sie sich in die Inszenierung des Ukrainekriegs als Verteidigungsringen, in dem man einen überlebensnotwendigen Abwehrkampf gegen einen „kollektiven Westen“ führe.

Zusätzlich zu den Schäden durch Drohnenangriffe kommen russische Selbstschädigungen. Folgenschwerster Vorfall war der Absturz eines Kampfflugzeugs im südwestrussischen Jejsk mit 16 Toten im vergangenen Oktober. Fachleute bringen solche Vorfälle mit dem Ukrainekrieg in Verbindung, der die Anforderungen an Menschen und Material deutlich gesteigert hat. Auch die Bombenexplosion von Belgorod in der vergangenen Woche hängt unmittelbar mit dem Krieg zusammen. Dort detonierte laut Medienberichten eine mit einem neuartigen Lenkmodul nachgerüstete 500-Kilogramm-Fliegerbombe. Nach offiziellen Angaben wurden drei Menschen verletzt. Ein Su-34-Kampfflugzeug der russischen Luftwaffe hatte nach offiziellen Angaben Munition verloren.

Vermutlich hatten die Belgoroder noch Glück. Am vergangenen Wochenende wurde ganz in der Nähe des Explosionsorts der ersten eine zweite Bombe entschärft. Die Fliegerbomben waren offenkundig für ukrainische Ziele bestimmt gewesen, womöglich in der nahen Stadt Charkiw.