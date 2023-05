Oberst Nicolae Cretu ist kaum zu verstehen. Hinter den raumhohen Fenstern des Besprechungszimmers auf der Luftwaffenbasis Mihail Kogălniceanu ist ein anschwellendes Donnern und Jaulen zu hören, das schnell vorbeizieht und in der Ferne verklingt. „Das sind unsere italienischen Partner“, sagt Cretu gelassen. Die Eurofighter starten wohl zu einem Übungsflug. Wenn sie aufgestiegen wären, um ihren eigentlichen Auftrag zu erfüllen, das Abfangen russischer Flugzeuge über dem Schwarzen Meer, dann wüsste er davon, gibt sich der Kommandeur der Basis selbstbewusst.

Derzeit sind auf dem Stützpunkt unweit der rumänischen Stadt Constanta am Ufer des Schwarzen Meeres vier italienische Eurofighter stationiert. Sie sind dort im Rahmen der Enhanced-Air-Policing-Mission der NATO. Die Mission wurde 2014 als Reaktion auf die russische Annexion der Krim eingerichtet. Erfassen die NATO-Radare über dem Schwarzen Meer ein Flugzeug, das ohne Transponder unterwegs ist oder sich verdächtig verhält, werden die Kampfflugzeuge losgeschickt.

Gegenwärtig sind die Italiener gemeinsam mit rumänischen und spanischen Kampfflugzeugen in Alarmbereitschaft, um binnen Minuten starten zu können. Sie sollen unbekannte Flugzeuge schon im internationalen Luftraum abfangen, das heißt, die NATO-Flugzeuge fliegen bis auf Sichtweite an ihre russischen Pendants heran und machen diesen klar: „Bis hierhin und nicht weiter!“ Sämtliche NATO-Staaten sind Teil der Mission und schicken wechselnd Truppen, um die rumänische Luftwaffe zu unterstützen.

Auch Deutsche waren schon da

Dass das nicht ohne Zwischenfälle abläuft, zeigen zwei Vorkommnisse in den vergangenen Monaten. Im März beschädigte ein russisches Kampfflugzeug vom Typ Su-27 eine amerikanische Reaper-Drohne. Diese war von einer Basis in Rumänien aus zu einem Überwachungsflug gestartet. Über dem Schwarzen Meer hatte die Su-27 dann Kontakt mit der Drohne, sodass einer der Propeller beschädigt wurde und sie kontrolliert ins Meer gestürzt werden musste.

Der zweite Vorfall ereignete sich Anfang Mai, als eine russische Su-35 „aggressive und gefährliche“ Manöver in unmittelbarer Nähe eines polnischen Flugzeugs ausführte. Dieses war auf einer Überwachungsmission für die europäische Grenzschutzagentur Frontex und verlor infolge der Aktionen der Su-35 an Höhe, konnte jedoch in Rumänien landen.

Oberst Cretu strahlt trotzdem Ruhe aus. Der ausgebildete Hubschrauberpilot sitzt in seinem grünen Fluganzug auf einem cremefarbenen Polstersessel und erzählt, dass Kampfflugzeuge Rumäniens und der befreundeten Nationen innerhalb kurzer Zeit über dem Schwarzen Meer sein könnten. Dort könne man anfliegende Flugzeuge auch schon erfassen, wenn sie noch weit weg seien. Er, an der Stelle der russischen Piloten, würde es nicht wagen, in NATO-Luftraum einzudringen, sagt er voller Selbstbewusstsein. Außerdem sei die Zahl der russischen Anflüge gesunken. Von der NATO gibt es bislang noch keine Zahlen für dieses Jahr. Im Jahr 2022 seien NATO-Flugzeuge „in der Schwarzmeerregion“ jedoch 220 Mal aufgestiegen, um russische Flugzeuge abzufangen – „zwei Mal so oft wie im Jahr 2021“, heißt es auf Anfrage der F.A.Z.

Auch deutsche Eurofighter haben an dieser Mission schon teilgenommen. Im Februar und März des vergangenen Jahres waren sie auf der „MK-Base“, wie der Flugplatz bei Constanta militärisch kurz genannt wird, stationiert. Für die rumänischen Gastgeber war das ein wichtiges Zeichen. Primär hatte das zwar nichts mit der russischen Invasion in der Ukraine zu tun, die Teilnahme war schon länger geplant, sorgte jedoch in Bukarest für ein Gefühl der Solidarität. Auch jetzt weisen rumänische Gesprächspartner immer wieder darauf hin, dass man gern eine deutsche Präsenz im Land hätte – und sei sie nur symbolisch.