Russland nicht vergessen : Der blinde Fleck der WM in Qatar

Wandel durch Fußball? An diesem Konzept muss spätestens mit der WM in Qatar gezweifelt werden. Welche Schlüsse sollte der Westen daraus für sich ziehen? Ein Gastbeitrag des tschechischen Botschafters in Deutschland.

Über die Fußballweltmeisterschaft in Qatar wurde bereits genug geschrieben. Inzwischen hat man genug Argumente zur Verfügung, um selbständig zu entscheiden, ob es klug oder weniger klug war, die Meisterschaft in diesem Golfstaat auszurichten. Ich möchte gleichwohl noch einen Aspekt in die laufende Polemik hineinwerfen: und zwar, ob Fußball als solcher überhaupt geeignet ist, politische Änderungen zu ermöglichen. Es veranlasst mich dazu die Tatsache, dass die Tschechische Republik zurzeit die EU-Ratspräsidentschaft innehat. Das macht meine Sichtweise nicht origineller, aber vielleicht verantwortlicher.

Als vor mehr als zehn Jahren über die Vergabe der Meisterschaft nach Qatar entschieden wurde, machte die ganze globalisierte Welt noch den Eindruck, weitgehend in Ordnung zu sein. Der globale Westen, wie es heute heißt, hatte noch seine inspirierende Führungsmacht und der globale Süden wirkte noch als ein bedürftiger Partner, der sich gerne vom Westen sagen ließ, wie man den Weg in die bessere Zukunft zu meistern habe.

Auch der globale Osten war noch dabei – wenn auch vielleicht nicht mehr ernsthaft – so zu tun, als sei er gegenüber dem Einfluss des globalen Westens offen, vorausgesetzt, der Westen würde ihn am globalen wirtschaftlichen Wachstum gebührend partizipieren lassen. Wandel durch Handel hieß die einschlägige Formel. Dank dieser Formel wurden China und Russland noch als Partner und nicht als Rivalen oder gar Feinde wahrgenommen.

Qatar investiert schon lange im Westen

Dieser Zustand ist heute, wie man weiß, längst passé. Wandel durch Handel erwies sich eher als Wunschdenken des globalen Westens denn als ein wahres Rezept, mit dem man zivilisatorische Unterschiede zwischen den demokratischen und den autokratischen Ländern überwinden kann. Gleichwohl besteht noch immer die Hoffnung, dass zumindest der globale Süden dem globalen Westen gewogen bleibt. Der beste Beweis, dass diese Hoffnung berechtigt ist und dass zwischen dem globalen Westen und dem globalen Süden eine reale Partnerschaft besteht, wäre zweifelsohne, wenn auch der globale Süden tatkräftig den heroischen Kampf der Ukraine gegen den russischen Barbarenkrieg unterstützen würde. Doch das ist, bis auf wenige Ausnahmen, nicht der Fall. Wieso ist es nicht möglich?

Eine ausführliche Antwort würde einer umfassenderen Analyse bedürfen. Man kann den aktuellen Stand der Beziehungen zwischen dem globalen Westen und dem globalen Osten aber zutreffend anhand der laufenden Fußballweltmeisterschaft illustrieren. Hier wählte der Westen, falls wir den ganzen Vorgang nicht als eine lupenreine Korruptionsgeschichte seitens der FIFA darstellen wollen, im Vergleich zum globalen Osten eine abgeänderte Strategie, um dem WM-Land seine Werte näherzubringen. Es ging um Wandel durch Fußball. Die FIFA war dabei übrigens nicht der einzige Akteur. Finanzflüsse aus Qatar flossen bereits jahrelang in die Taschen der besten europäischen Fußballvereine. Daran nahm niemand ernsthaft Anstoß.

Vielleicht könnte diese Idylle bis heute anhalten. Dann müsste aber Qatar beschließen, mit dem globalen Westen ein Spielchen zu spielen, in dem das Land vorgaukeln würde, dass es die Diversität – also die Einheit in Verschiedenheit – als einen universellen Wert akzeptiert, und dies auch im Bereich der Menschenrechte. Doch Qatar beschloss offensichtlich, die besagte Diversität eigenwillig zu interpretieren und zwar ausschließlich im Bereich der Staatsregime, wo Unterschiede zwischen demokratischen und autokratischen Regimen nicht deren wirtschaftlicher Annäherung im Weg stehen sollen. Die Tatsache, dass Qatar zum Veranstalter der aktuellen Weltmeisterschaft gewählt wurde, konnte das Land in seiner Interpretation nur bestätigen. Kein Wunder daher, dass Qatar keine Zugeständnisse gegenüber dem globalen Westen im Hinblick auf LGBTQ+ gemacht hat, ungeachtet davon, dass diese Unterstützung ganz selbstverständlich sein sollte.

Die russische Barbarei darf in Qatar kein Tabu sein

Die Einstellung der WM-Organisatoren kann ruhig als Skandal gewertet werden. Doch für einen wahren Skandal halte ich etwas Anderes: die Tatsache, dass während der Meisterschaft bisher völlig ignoriert wird, dass Russland parallel zu diesem Event die ukrainische Gesellschaft terrorisiert! Dass die Ukraine sich nicht für die WM qualifiziert hat, ist keine Entschuldigung. Der belastende Umstand ist stattdessen die Tatsache, dass sich noch vor vier Jahren der ganze Weltfußballzirkus von Putin in seinem Reich des Bösen verwöhnen ließ. Sollte das Thema der russischen Barbarei in Qatar auch weiterhin ein Tabu bleiben, dann sollten wir uns ehrlich eingestehen, dass die Strategie Wandel durch Fußball genauso wie die Strategie Wandel durch Handel gescheitert ist.

Die EU-Ratspräsidentschaft ist im Vergleich zu Fußball-WM wenig spektakulär. Doch die jüngsten Weltmeisterschaften in Russland und Qatar zeigen, dass der globale Westen neben der Annäherung im Handel oder Sport eindeutig mehr auf die reale Geopolitik und die Verteidigung der eigenen Interessen setzen muss, wenn er eine gemeinsame Sprache mit dem globalen Süden – und eines Tages auch dem globalen Osten – finden möchte. Ich bin überzeugt davon, dass der globale Westen, also wir, aus der jetzigen Situation die richtigen Schlüsse ziehen wird. Unsere Partner in Schweden und Spanien, die im Jahre 2023 die Ratspräsidentschaft übernehmen, werden von der EU ein starkes Mandat erhalten, damit sie in unseren Bemühungen, für die liberalen Werte sowie für die freiheitliche Ukraine einzutreten, viel erfolgreicher sind als die FIFA und die westlichen Fußballvereine derzeit bei der laufenden WM.