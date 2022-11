Aktualisiert am

Traum und Elend in der arabischen Wüste

WM in Qatar : Traum und Elend in der arabischen Wüste

Entlang der Zufahrtsstraße des „Free-Zone“-Fandorfes tun sich zwei Weltmeisterschaftswelten auf. Die rechte entspricht ganz dem Bild, das die qatarischen Gastgeber vermitteln wollen: eine bunte Siedlung Tausender, schnurgerade aneinandergereihter Wohncontainer mit Burger-Buden und Großbildleinwand, wo Besucher aus aller Welt eine schöne, alkoholfreie Zeit verbringen sollen. Links dagegen bietet sich das Bild, wie es sich die Kritiker vorstellen: eine Baustelle, wo immer noch Arbeiter aus Südasien in der flirrenden Hitze schuften. Ein paar von ihnen sitzen hinter einem der Kioske im Schatten und teilen sich einen Plastikteller Fritten zum Frühstück. „Die werden erst in einer Woche oder so fertig“, sagt der nepalesische Vorarbeiter. Der für die Unterbringung der Fans zuständige qatarische Direktor gibt wenig später etwas verdruckst zu, dass die Vorbereitungen zu einem Rennen gegen die Zeit geworden sind.

Weitgehend steht die WM-Kulisse. Die Stadien sind fertig. Die Corniche, die halbkreisförmige Küstenstraße im Herzen der qatarischen Hauptstadt, ist gesperrt und zur Amüsiermeile umfunktioniert. Hochhaushohe Porträts von Fußballern hängen von den Fassaden, Landesflaggen der Teilnehmerländer flimmern auf ebenso gigantischen Videotafeln. Mehrspurige Straßen wurden angelegt, eine U-Bahn soll die Hauptlast des Fan-Transportes tragen.

„Ein Traum, der in Erfüllung geht“

Selbst wenn alles pünktlich fertig geworden wäre, es gäbe trotzdem Zweifel, ob Qatar ein würdiger WM-Gastgeber sein kann. Es hat noch keine Fußball-Weltmeisterschaft mit einem solchen Kontrast zwischen Vorfreude der Gastgeber und Verdruss im Ausland gegeben. Qatar ist ein Reizwort für Fußballromantiker. In bleibender Erinnerung ist die skandalumwehte Vergabe durch die von Korruption durchzogene Spitze des Weltverbandes FIFA vor zwölf Jahren. Dass das Turnier in den Spätherbst verlegt wurde, verärgert viele, die sich auf sommerliche Massenveranstaltungen gefreut hatten. Der schwerreiche Gastgeber ist eine so streng wie undurchsichtig regierte Monarchie mit einer tief konservativen Gesellschaft. Die Ausbeutung ausländischer Wanderarbeiter, die auf den WM-Baustellen geschunden wurden, hat Fans wie Politiker aufgebracht. Menschenrechtsorganisationen kritisieren die repressiven Gesetze gegen Homosexuelle, die nur während der WM für die Fans außer Kraft gesetzt werden.

Zuletzt reagierte die Führung dünnhäutig. Der qatarische Emir Tamim Bin Hamad Al Thani sprach vor gut zwei Wochen von einer „Kampagne“, von „Erfindungen“ und „Doppelmoral“. Viele Qatarer sind genervt von der schlechten Presse. Aber sie scheinen wild entschlossen, sich den Spaß nicht verderben zu lassen.

Für Abdelkarim Hassan, Linksverteidiger der qatarischen Nationalmannschaft, ist das Turnier das wichtigste Ereignis seines Lebens. Ein Monument für das, was sein Heimatland erreicht hat. „Ein Traum, der in Erfüllung geht“, sagt er. Die Frage nach der scharfen Kritik aus dem Ausland behagt dem beflissenen Mitarbeiter des Presseamtes nicht, der bei dem Treffen dabei ist. Er unterbricht das Gespräch. „Du musst darauf nicht antworten, wenn du dich nicht wohl dabei fühlst“, sagt er.