Beginn der WM in Qatar : Das traurigste Turnier aller Zeiten

Viele Fans winken ab. Und auch die Gastgeber hatten sich die Sache anders vorgestellt. Doch nur mit Pauschalkritik wird sich in Qatar und im internationalen Fußball nichts bewegen. Was folgt aus der umstrittenen Weltmeisterschaft?

Sollte sich Qatar einen Imagegewinn von der Ausrichtung der Fußball-Weltmeisterschaft versprochen ha­ben, dürfte die Enttäuschung schon jetzt groß sein. In der Begleitmusik zur WM-Inszenierung dominieren kritische Töne. Der Grund dafür sind die skrupellose Ausbeutung von Gastarbeitern auf WM-Baustellen, die autoritäre Führung, eine LGBT-feindliche Gesellschaft und Ge­setzgebung.

Dazu kommen die Korruption bei der Vergabe durch die Funktio­näre des Weltverbands FIFA, die milliardenschwere Einflussnahme Qatars im eu­ropäischen Vereinsfußball, aber auch Fragen nach vermeintlich fehlender Fußballkultur und der Unmut darüber, dass bei einer WM so spät im Jahr der Grill im Garten kalt bleibt und sommermärchenhafte Pu­blic-Viewing-Events ausbleiben. Dass letz­tere Probleme leichter zu ertragen sein dürften, wurde in der oft hitzigen Debatte nicht immer deutlich.

So kam Russland, das vier Jahre zuvor die WM ausgerichtet hatte, im Vergleich zu Qatar geradezu glimpflich davon. Da­bei hatte Wladimir Putin seinerzeit die Krim längst besetzt gehabt, die russische Luftwaffe bombardierte in Syrien Krankenhäuser, die von der Bundesregierung finanziert wurden. Ist Qatar, das jetzt helfen soll, Deutschland aus der Abhängigkeit von russischem Gas zu befreien, ein ganz anderer, weitaus schlimmerer Fall?

Die ganze Debatte ein „Halbwissenkongress“

Die Führung in Doha wurde zuletzt un­gehalten. Außenminister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani beklagte im Interview mit der F.A.Z. „Doppelmoral“, „rassistische Klischees“ und „Arroganz“ in der Kritik an seinem Land. Doch der Minister muss sich Kritik gefallen lassen, gerade je­ne an der Menschenrechtslage. Die Be­hauptung allerdings, es gebe in Qatar we­der Fußballgeschichte noch Fußballkultur, ist eher Ausdruck von Arroganz, denn zutreffendes Bild der Realität.

Die Qatar-Debatte ist differenzierungsarm, bisweilen schrill. Fachleute, die die ganze Debatte als „Halbwissenkongress“ empfinden, und auch viele westliche – durchaus kritische – Expats in dem Emirat, schütteln da nur den Kopf. So geht un­ter, dass das Emirat unter dem Druck der internationalen Öffentlichkeit Reformen auf den Weg gebracht hat, die den Schutz der ausländischen Billiglohnarbeiter stärken. Die Führung des Landes ist ja gerade auf das Wohlwollen ihrer Partner angewiesen, hat in aller Welt – nicht zu­letzt in Deutschland – Milliarden investiert. Sie hätte noch mit vielem aufzuräumen, nur ist Pauschalkritik der falsche Weg, weiteren Wandel in der Golfmonarchie zu bewirken.

Qatar erfüllt Anforderungen der FIFA

Gut zwei Wochen vor Turnierbeginn reiste Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD nach Doha, begleitet vom Präsidenten des Deutschen Fußball-Bunds, Bernd Neuendorf. Vor dem Be­such ließ Faeser wissen, dass sie die Ver­gabe an „ein Land wie Qatar“ als „total schwierig“ empfinde. Sie verlangte „Si­cherheitsgarantien“ unter anderem für ho­mosexuelle Besucher des Fußballspektakels. Dass diese gar nicht nötig seien, stellte nicht nur der qatarische Außenminister fest.

Tatsächlich wird nämlich von der FIFA selbst grundsätzlich verlangt, dass ein Gastgeberland die Sicherheit aller Turnierbesucher garantieren müsse. Qa­tar erfüllt diese Mindestanforderung, in­dem es seine eigenen Gesetze für die Zeit des Turniers mehr oder minder außer Kraft setzt. Das Spiel ist bekannt: Putin hat es schon zweimal so gemacht, bei den Olympischen Spielen 2014 und der WM 2018 in Russland.