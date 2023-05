Aktualisiert am

Peking greift auf eine weitere Ressource Russlands zu. Wladiwostok wird Transithafen für den innerchinesischen Handel. In Russland gibt es traditionell Unbehagen bezüglich so einer Expansion.

Ein Aussichtspunkt in Wladiwostok mit dem Handelshafen im Hintergrund Bild: REUTERS

China wird vom ersten Juni an die russische Hafenstadt Wladiwostok als Drehscheibe für den innerchinesischen Warenaustausch nutzen. Dies geht aus einer Mitteilung der chinesischen Zollverwaltung hervor. Güter, die aus der nordostchinesischen Provinz Jilin in andere chinesische Orte verschifft werden, müssen demnach nicht mehr über die weiter entfernte Hafenstadt Dalian, sondern können auch über Wladiwostok befördert werden. Die Zollbehörde in Peking begründet dies mit einer „strategischen Initiative des Landes zur Wiederbelebung der alten Industriebasis im Nordosten Chinas“.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS. Folgen Ich folge Jochen Stahnke Politischer Korrespondent für China, Taiwan und Nordkorea mit Sitz in Peking. Folgen Ich folge



Wie die Wirtschaftszeitung „Caixin“ berichtet, können auch Waren aus der Provinz Heilongjiang über Wladiwostok abgewickelt werden. Demnach beträgt der Landweg der getreide- und rohstoffreichen Provinzen Jilin und Heilongjiang zu Häfen wie Dalian in der Provinz Liaoning mehr als tausend Kilometer, während Wladiwostok nur rund zweihundert Kilometer entfernt liegt. Bereits 2007 hatte die chinesische Zollverwaltung ein entsprechendes Pilotprogramm vorgeschlagen. Aber erst jetzt hat Moskau dem zugestimmt.

Von russischer Seite wurde die Mitteilung durch das Außenministerium bestätigt, allerdings zunächst nur durch dessen Vertretung in Wladiwostok. Diese zitierte auf ihrem Telegram-Kanal schlicht eine entsprechende chinesische Nachricht. Der Leiter der Zollbehörde in Russlands Fernem Osten, Jurij Ladygin, sagte am Montag, man werde mit dem möglichen Anwachsen des Güterverkehrs fertig werden.

In Russland gibt es traditionell Unbehagen bezüglich chinesischer Expansion im Fernen Osten. Doch wird dieses spätestens seit 2014, seit Präsident Wladimir Putin eine „Wende nach Osten“ anstrebt, nicht mehr offen geäußert, und unter den Bedingungen des Ukrainekriegs ist Moskaus Abhängigkeit von Peking nochmals gewachsen.

Wladiwostok ist Russlands größter Hafen am Pazifischen Ozean und gehörte bis Mitte des neunzehnten Jahrhunderts zum chinesischen Kaiserreich. In den sogenannten „ungleichen Verträgen“ hatte die chinesische Qing-Dynastie die Stadt ans russische Zarenreich abtreten müssen. Darauf weisen chinesische Nationalisten bis heute immer wieder hin. Erst im Februar hatte das chinesische Ministerium für natürliche Ressourcen verfügt, dass Karten in chinesischer Sprache, auf denen russische Orte verzeichnet sind, fortan auch die historischen chinesischen Namen tragen müssen. Die Stadt Wladiwostok trägt demnach die alte Bezeichnung Haishenwai.

In den kontrollierten chinesischen sozialen Medien überwiegt jedenfalls die Freude über die Anbindung von Wladiwostok an den eigenen Warenverkehr.