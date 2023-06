Russlands Präsident Wladimir Putin hält zwei Tage nach dem Ende des Wagner-Aufstands eine neue Ansprache. In ihr versucht er, seine Schwäche vom Samstag in Stärke umzudeuten.

Es war die zweite außerordentliche Ansprache Wladimir Putins binnen dreier Tage. Die davor hatte Russlands Präsident am Samstagmorgen gehalten, auf dem Höhepunkt des Aufstands des Wagner-Anführers Jewgenij Prigoschin. Am Montagabend wirkte es ganz so, als wolle Putin sich rechtfertigen, als wolle er das, was viele als Schwäche deuten, nämlich die Zögerlichkeit der russischen Sicherheitsleute und Soldaten, gegen die Aufständischen vorzugehen, als Stärke verstanden wissen. Und ein Signal der Einheit aussenden, wo gerade noch Spaltung war.

Wie am Samstag und wie schon in seiner Rede zum Überfall auf die Ukraine am 24. Februar vorigen Jahres sprach Putin vor braunen Holzpaneelen. Er dankte „allen Bürgern Russlands“ für „die Ausdauer, die Geschlossenheit und den Patriotismus. Diese bürgerliche Solidarität hat gezeigt, dass jede Erpressung, jeder Versuch, inneren Aufruhr zu erzeugen, zum Scheitern verurteilt ist.“ Damit meine Putin den Aufstand und machte in dessen Angesicht „die höchste Konsolidierung der Gesellschaft, der Exekutive und der Legislative auf allen Ebenen“ aus. „Alle waren geeint und geschlossen durch die Hauptsache: die Verantwortung für das Schicksal des Vaterlandes.“ Viele Beobachter fragen sich, wie Wagner-Milizionäre bis auf wenige Hundert Kilometer an Moskau heranfahren konnten. Prigoschin selbst hatte kurz vor Putins Rede am Abend in einer Audiobotschaft von einem unbekannten Ort gesagt, beim „Marsch“ von Wagner habe man 780 Kilometer zurückgelegt und sei bis auf 200 Kilometer an Moskau herangekommen.