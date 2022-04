Putins Krieg : Russlands Erfolge lassen auf sich warten

Mit „hochgenauen Raketen großer Reichweite“, so teilte das russische Verteidigungsministerium am Samstagabend mit, habe man in der südukrainischen Hafenstadt Odessa ein „logistisches Terminal auf einem Militärflughafen außer Gefecht gesetzt“. Dort seien aus den Vereinigten Staaten und europäischen Ländern angekommene Waffen aufbewahrt worden. Moskau kritisiert seit Langem, dass die Ukraine Waffen aus dem Westen erhält; Verteidigungsminister Sergej Schojgu erklärte damit jüngst, dass sich die „militärische Spezialoperation“, wie der Krieg in Russland genannt wird, in die Länge ziehe.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

Doch die Bilder aus Odessa zeigten nach dem Angriff kein Waffenlager, sondern einen teilweise zerstörten Wohnblock. „Hinter meinem Rücken ist das, was die Besatzer ein militärisches Objekt nennen“, sagte Gennadij Truchanow, der Bürgermeister der Stadt, in einer Videobotschaft vor den Trümmern. Unter den insgesamt acht Toten sei ein dreimonatiges Mädchen. Die Angreifer würden „in der Hölle brennen“, sagte Truchanow. Der Vater des Kindes, ein Bäcker aus Odessa, postete auf Instagram ein Bild seiner kleinen Tochter mit Fläschchen auf den Armen der lächelnden Mutter; diese wurde ebenfalls getötet, auch die Großmutter. „Ihr seid in unseren Herzen“, schrieb der Vater dazu.