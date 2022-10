Wladimir Putin wird 70 : Ein einsamer Tag voller Arbeit

Wladimir Putin beim informellen GUS-Gipfel in Sankt Petersburg Bild: via REUTERS

Wie feiert ein Mann, der alles hat? Nach dem, was am Freitag aus Russland über Präsident Wladimir Putins 70. Geburtstag bekannt wurde, mit Arbeit. Schon am Mittwoch hatte Putins Sprecher, Dmitrij Peskow, klargestellt, der Präsident werde an seinem Geburtstag „Arbeitsveranstaltungen“ absolvieren. Dass es einfach immer weitergeht, ist für Putin, dem die Wahrung der eigenen Gesundheit und Fitness die wohl größte Sorge ist, eine wichtige Botschaft, erst recht zum Eintritt ins achte Lebensjahrzehnt.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau.

Der soll nicht über Gebühr thematisiert werden, wohl wegen des Vergänglichkeitsproblems; schon vor acht Jahren hat ein Gefolgsmann Putins die Formel aufgestellt, dass Russland mit Putin „ist“, ohne ihn aber „nicht ist“. Das exilrussische Newsportal „Medusa“ berichtete nun, aus dem Kreml seien den Regionen keine Vorgaben für den Geburtstag gemacht worden. Aus einer Regionalführung bekam „Medusa“ gar zu hören: „Warum hervorheben, dass unser Präsident schon lange Pensionär ist?“

Sich selbst und Russland hatte Putin eine Woche vor seinem Geburtstag vier weitere ukrainische Gebiete beschert, in Annexionen, die indes keiner der internationalen Gratulanten, von denen es laut Kreml „zahlreiche“ gab, anerkennt. In Russland pries Patriarch Kirill den Jubilar: „Ein Wandel des Russland-Bildes, die Stärkung seiner Souveränität und Verteidigungsfähigkeit, die fortschreitende sozioökonomische Entwicklung und die Sorge um das Wohlergehen der Mitbürger – das sind nur einige der offensichtlichen und unbestreitbaren Ergebnisse der langjährigen gemeinsamen Arbeit verschiedener Regierungsstellen und öffentlicher Einrichtungen unter Ihrer Führung“, so das Oberhaupt der Russischen Orthodoxen Kirche, die geistliche Säule von Putins Macht.

Tschetschenenführer Ramsan Kadyrow veröffentlichte einen Videoclip mit Bildern seines 2004 ermordeten Vaters Achmat mit Putin und von sich selbst mit Putin, sowie von seinem Versprechen, „jeden Befehl“ des Oberbefehlshabers zu erfüllen. Der „kollektive Westen“, schrieb Kadyrow dazu, müsse dank Putin mit Russland als „einer der stärksten Weltmächte“ rechnen. In der tschetschenischen Hauptstadt Grosnyj, wo schon 2008 die zentrale Siegesallee in Putinallee umbenannt worden war, sollte der Jubeltag unter anderem mit der Eröffnung eines Judo-Zentrums gefeiert werden – über diesen Sport lernte Putin in seiner Jugend Weggefährten kennen, die unter seiner Herrschaft fabelhaften Reichtum anhäuften.

In Kadyrows Teilrepublik begann Putin vor 23 Jahren als Ministerpräsident eine „Antiterroroperation“ und damit seinen Aufstieg zur Macht; so spielt Tschetschenien in Russland eine Sonderrolle, auch mit Blick auf Geldflüsse aus Moskau. Für andere Regionen waren keine vergleichbaren Festivitäten angekündigt; hier war man, jedenfalls vor Staatsfernsehkameras, vollauf damit beschäftigt, Ausrüstung für in der Mobilmachung eingezogene Rekruten aufzutreiben.

Zu Putins Arbeitspensum gehörte am Freitag ein Telefonat mit dem türkischen Präsidenten. Laut Kreml gratulierte Recep Tayyip Erdogan Putin; nach türkischen Angaben schlug Erdogan Putin abermals vor, in Sachen Ukraine zu vermitteln mit Blick auf eine Lösung, die „allen Seiten nützt“. Putin jedoch hat gerade mit den neuen Annexionen Verhandlungen mit Kiew über Fragen, die über Gefangenenaustausch und Getreideexport hinausgehen, den Boden entzogen.