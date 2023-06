Längere Zeit hatte sich Wladimir Putin nicht geäußert: Nicht zu den Einfällen russischer Verbände ins Belgoroder Gebiet, nicht zu den Drohnenangriffen auf Moskau und das Umland der russischen Hauptstadt, nicht zu dem eskalierenden Ringen zwischen dem russischen Verteidigungsministerium und dem Milizenführer Jewgenij Prigoschin.

Am Dienstagnachmittag versammelte Russlands Präsident endlich eine Runde geneigter Stichwortgeber um sich: „Kriegskorrespondenten“ genannte Medienschaffende, die das Geschehen aus ausschließlich prorussischer Perspektive begleiten. Es entstand der Eindruck eines kompromisslosen, aber im Detail nicht unflexiblen Kriegsherrn, der unbequemen Fragen weiter ausweicht.

Ziele der Invasion

Gleich zu Beginn wurde Putin im offiziellen Sprachgebrauch gefragt, ob sich die Ziele der „Spezialoperation“ geändert hätten. Er gab eine widersprüchliche Antwort: „Nein, sie verändern sich entsprechend der gegenwärtigen Lage, aber insgesamt werden wir natürlich nichts ändern, und sie haben für uns grundlegenden Charakter.“ Wieder schimpfte er auf „Neonazis“ in der Ukraine, gegen die sich der Krieg erklärtermaßen richtet. Zur proklamierten „Demilitarisierung“ des Nachbarlands sagte Putin: „Wir kümmern uns darum schrittweise, methodisch.“

Das richtet sich auch gegen Klagen sogar aus den eigenen Reihen, nach der Invasion sei die Ukraine besser gerüstet als zuvor. Putin sagte nun, die Ukraine produziere weder Panzer, noch Munition und bald werde ihre Rüstungsindustrie „aufhören zu existieren“. Alles liefere ihr der Westen. „Damit lebst du nicht lange, hältst nicht lange aus.“ Wollten „die USA“, dass „der heutige Konflikt mithilfe von Verhandlungen endet, müssen sie nur eine Entscheidung treffen: die Lieferungen von Waffen und Gerät einstellen“.

So stellte Putin klar, dass für ihn nur eine Verhandlungslösung angesichts einer drückenden russischen Übermacht infrage kommt, eine Kiewer Kapitulation also. Auch am Kriegsziel des „Schutzes“ von Russen in der Ukraine hielt Putin fest. „Leider gibt es noch Beschuss, das ist alles. Aber insgesamt werden wir methodisch darauf zugehen, daran arbeiten, es lösen.“

Putin spricht von „polnischen Söldnern“

Auch Putins Eroberungsziele für die Ukraine traten neuerlich hervor. Der Präsident stellte es als Erfolg dar, weitere ukrainische Gebiete besetzt und im Herbst annektiert zu haben. Dabei verwendete er den Begriff „Noworossija“, Neurussland, wie zu Beginn des damals noch verdeckten Krieges 2014, ehe dieses Expansionsprojekt gleichsam auf Eis gelegt wurde. Bis zum großen Überfall des vergangenen Jahres.

Putin datierte den Beginn der ukrainischen Gegenoffensive auf den 4. Juni, hob aber hervor, dass der Gegner „nirgendwo Erfolg“ und „große Verluste“ erlitten habe. Der Kriegskorrespondent der kremltreuen „Komsomolskaja Prawda“ fragte nach den Drohnenangriffen und den Einfällen ins Belgoroder Gebiet, schob sie „polnischen Söldnern“ zu.

Das Verteidigungsministerium hatte es bisher vorgezogen, die an Kiews Seite kämpfenden russischen Gruppen, die sich die Einfälle auf die Fahnen schreiben, als „ukrainische Saboteure“ zu bezeichnen, offenkundig, um das Narrativ vom Burgfrieden unter Russen angesichts äußerer Feinde nicht zu untergraben. Putin griff jetzt die Version von „polnischen Söldnern“ prompt auf, „die dort wirklich kämpfen“ und „große Verluste“ erlitten. Dass es keinerlei Belege für getötete Polen gibt, führte Putin auf eine Verschleierung zurück.