Nach Lawrows Vergleich : Warum Putin in Jerusalem anrief

Putin fordert. Putin klagt an. Manchmal begnadigt er auch. Putin verzeiht aber nicht und er bittet auch nicht um Entschuldigung. Was steckt also hinter seinem Telefonat mit Israels Ministerpräsident Bennett?

Hat sich Wladimir Putin nun für die Aussagen seines Außenministers „entschuldigt“? So ließ es das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Naftali Bennett nach einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten am Donnerstagabend mitteilen. In Israel hatten Sergej Lawrows Worte aus dem Interview mit einem italienischen Fernsehsender – Hitler habe „jüdisches Blut“ gehabt und „die eifrigsten Antisemiten waren selbst Juden“ – große Empörung ausgelöst. Lawrow selbst war vom israelischen Außenminister Jair Lapid aufgefordert worden, um Verzeihung zu bitten.

Für Lawrow und erst recht für den Kremlchef ist derlei aber ganz und gar unüblich. Putin fordert. Putin klagt an. Manchmal begnadigt er auch. Putin verzeiht aber nicht und er bittet auch nicht um Entschuldigung. In der Mitteilung zu dem Telefonat mit Bennett ist denn auch keine Rede von Lawrows Ausfällen. Stattdessen gratulierte Putin zum israelischen Unabhängigkeitstag am Donnerstag und sprach von der Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen.

Daneben sei es um die Ukraine gegangen, besonders um die Lage auf dem Gelände des Stahlwerks Asowstal, des letzten verbliebenen Ortes im zerstörten Mariupol, um den noch gekämpft wird. Die ukrainischen Verteidiger berichten über neuerliche Erstürmungsversuche der Angreifer – obwohl Putin selbst jüngst seinem Verteidigungsminister befohlen hatte, die Erstürmung einzustellen, und gegenüber UN-Generalsekretär António Guterres behauptet hatte, in Mariupol werde nicht mehr gekämpft.

Oberrabiner in Russland machte Druck

Dann ging es in dem Telefonat laut dem Kreml noch um die besondere Bedeutung des „Tags des Sieges“ von 1945, den Russland und Israel am 9. Mai feiern. Das Datum sei besonders bedeutend für beider Länder Völker, welche „die historische Wahrheit von den Ereignissen jener Jahre behutsam wahren und das Andenken aller Gefallenen ehren, einschließlich der Opfer des Holocausts“, so der Kreml.

Lawrows Äußerungen waren allerdings im Rahmen der russischen Bemühungen gefallen, den Krieg gegen die Ukraine mit deren vorgeblichem „Nazismus“ zu begründen, vor dem laut Lawrow auch die jüdische Herkunft von Präsident Wolodymyr Selenskyj nicht schütze: „Ich kann mich irren, aber auch Hitler hatte jüdisches Blut.“ Auch das russische Gedenken am Montag wird im Zeichen von Putins „Kampf gegen Nazismus“ stehen. Ob Bennett diese Instrumentalisierung der Vergangenheit im Angriffskrieg gegen die Ukraine kritisiert hat, blieb fraglich.

Russlands Außenministerium hatte am Dienstag die israelische Kritik an Lawrow in einer wütenden Erklärung zurückgewiesen. Doch sogar in Russland war der Minister aufgefordert worden, in Israel um Entschuldigung zu bitten: Der Oberrabbiner des Landes, Berl Lasar, sagte, „es wäre nicht schlecht, wenn er sich gegenüber den Juden entschuldigen und einfach zugeben würde, dass er sich geirrt hat“. Dann könne man „das Kapitel schließen“.

Schaukelpolitik Israels auf dem Prüfstand

Darum ging es Putin in dem Telefonat mit Bennett vermutlich einerseits. Andererseits dürfte dem russischen Präsidenten daran gelegen sein, dass Israel nicht stärker Partei für die Ukraine ergreift. Nachdem die Regierung in Jerusalem sich in den ersten Kriegstagen schwergetan hatte, die russische Aggression beim Namen zu nennen, hat vor allem amerikanischer Druck inzwischen dazu geführt, dass Israel stärker der Linie des Westens folgt.

Die Israelis stimmten Anfang März für die Resolution der UN-Vollversammlung, in welcher der russische Angriff verurteilt wurde; einen ähnlichen Antrag im Sicherheitsrat zu unterstützen, hatte Bennett zuvor noch abgelehnt. Israel leistet auch humanitäre Hilfe: Der Ukraine wurde ein Feldlazarett zur Verfügung gestellt, und Ende April gab das Verteidigungsministerium grünes Licht für die Lieferung Tausender Helme und Schutzweste für ukrainische Nothelfer.

Schwere Waffen oder ein Raketenabwehrsystem, das die Ukraine schon im vergangenen Jahr von Israel erbeten hatte, standen bislang indessen nicht zur Debatte. Allerdings üben die Vereinigten Staaten und europäische Länder Druck auf Israel aus, mehr zu tun. In der vergangenen Woche nahm ein Vertreter des israelischen Verteidigungsministeriums an dem Ukraine-Treffen in Ramstein teil. Solche Entwicklungen entgehen auch der russischen Seite nicht. Sie verfügt über verschiedene Druckmittel gegenüber Jerusalem, allen voran, dass sie israelische Militärschläge in Syrien erschweren könnte.

Die israelische Regierung wirkt unentschlossen, ob sie sich weiter mit allen Seiten gut stellen will. Als Lösung für dieses Dilemma brachte sich Bennet zwischenzeitlich als Vermittler zwischen Selenskyj und Putin ins Spiel. Daraus ist nicht viel entstanden. Wenn es schlecht läuft für ihn, ist am Ende sowohl Russland als auch der Westen über Israel verstimmt. Den Konflikt mit Moskau nach Lawrows Äußerungen nicht weiter eskalieren zu lassen, war daher auch im israelischen Interesse.