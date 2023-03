Aktualisiert am

Putin spricht von ukrainischem „Terroranschlag“ in Russland

Laut russischer Darstellung haben Ukrainer in einem Dorf im Südwesten Russlands das Feuer eröffnet. Kiew dementiert das und verweist auf das Telegram-Video einer Gruppe russischer Regimegegner.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Donnerstag behauptet, ukrainische Kämpfer seien auf russisches Gebiet vorgedrungen und hätten dort einen „Terroranschlag“ verübt. Mit den angeblichen Vorfällen soll sich laut Kremlsprecher Dmitrij Peskow an diesem Freitag der nationale Sicherheitsrat Russlands befassen. Der Inlandsgeheimdienst FSB sprach von einer gemeinsamen „Spezialoperation“ mit der Armee gegen „ukrainische Nationalisten“. Russische Politiker zogen einen Vergleich zu Anschlägen tschetschenischer Terroristen in den Neunzigerjahren.

Laut den Berichten russischer Medien und des Gouverneurs des Gebiets Brjansk, Alexandr Bogomaz, soll eine „ukrainische Sabotagegruppe“ im Dorf Ljubetschane das Feuer auf ein Auto eröffnet haben, wobei zwei Personen getötet worden seien. Putin sagte, die Angreifer hätten gesehen, dass in dem Auto auch Kinder saßen. Bogomaz schrieb auf Telegram von einem weiteren Angriff mit einer Drohne.

Die ukrainische Regierung weist die Darstellungen zurück. Präsidentenberater Mychajlo Podoljak schrieb auf seinem Telegramkanal, die Ukraine greife Russland nicht an. Bei dem Vorfall handele es sich „entweder um eine Provokation von russischer Seite, oder russische Partisanen beginnen, das Regime Putins zu demontieren“. Auch das ukrainische Militär und der ukrainische Geheimdienst gaben an, die Ukraine haben mit dem Geschehen nichts zu tun.

Auf dem Telegramkanal des „Russischen Freiwilligenkorps“, in dem Russen auf der Seite der Ukraine gegen die russischen Angreifer kämpfen, wurde ein Video veröffentlicht, das zwei Männer in militärischer Ausrüstung vor einem Gebäude zeigt, bei dem es sich um die medizinische Versorgungsstation in Ljubetschane handeln soll. Einer der Männer sagt darin, sie seien nach Brjansk gekommen, um zu zeigen, dass die Russen sich von Putins Regime befreien könnten.

Diese Nachricht wurde auch vom Telegramkanal einer Gruppe weiterverbreitet, die im Sommer vorigen Jahres behauptete, hinter einem Anschlag zu stehen, bei dem in der Nähe Moskaus die Tochter des rechtsextremen russischen Ideologen Alexandr Dugin getötet worden war.