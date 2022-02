Isolierter Präsident : Putins fatale Schreckensaura

Aktualisiert am

Niemand im Kreml wagt es, dem Präsidenten zu widersprechen. Das erinnert an Stalin. Es könnte sehr gefährlich werden.

Eine Videowand in St. Petersburg zeigt Wladimir Putin. Bild: AFP

Wer wissen will, wie Wladimir Putin über einen Krieg entscheidet, hat seit dieser Woche Anschauungsmaterial. Eine Stunde und 35 Minuten lang ist das Video zu einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats, das der Kreml am Montagabend veröffentlicht hat. In dem Gremium sind die mächtigsten Leute Russlands versammelt.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau.

Es soll Putin in Kernfragen der Sicherheit beraten und wurde bisher mit dem Politbüro verglichen, das zu sowjetischer Zeit wichtige Entscheidungen vorbereitete, hinter verschlossenen Türen, geheim, intransparent, kollegial. Das gehört nun der Vergangenheit an.