„Wostok 2022“ : Vernichtungstraining unter Putins Augen

Für den russischen Präsidenten Wladimir Putin gehört es bei Großmanövern seines Militärs dazu, der Abschlussübung beizuwohnen. So auch am Dienstag, als Putin die diesjährige Ausgabe von „Wostok“ (Osten) besuchte. Aufnahmen zeigten Putin an der Seite von Verteidigungsminister Sergej Schojgu und Generalstabschef Valerij Gerassimow auf einem Truppenübungsplatz in der fernöstlichen Region Primorje. In deren Hauptstadt Wladiwostok findet ein Wirtschaftsforum statt, das Putin selbst an diesem Mittwoch besuchen will. Dann sind laut der Staatsfernsehsendung „Moskau.Kreml.Putin“ weitere Einlassungen zum Ukrainekrieg zu erwarten.

Zu der Übung, bei der unter anderem Artillerie-, Raketen- und Luftwaffeneinheiten einen „Gegner“ vernichten und die Eroberung einer Siedlung trainieren sollten, zog Putin in seiner Rolle als Oberbefehlshaber der Streitkräfte eine Flecktarnjacke an und blickte, wie üblich bei solchen Gelegenheiten, zeitweise durch ein Fernglas aus dem überdachten Beobachtungspunkt nach draußen. Ausweislich von Staatsfernsehbildern regnete es dort, und es herrschte dichter Nebel.