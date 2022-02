Wirecard-Affäre : Nachrichten aus dem Jenseits der Strafverfolgung

Ermittlungen in Österreich legen nahe: Der flüchtige Wirecard-Manager Marsalek stand wohl noch Wochen nach seinem Abtauchen mit Fluchthelfern in Kontakt.

Eine Ermittlungsakte über eine Gruppe ehemaliger Verfassungsschützer, aus der österreichische Medien seit einigen Tagen weidlich zitieren, bestätigt nicht nur die katastrophalen Zustände in der inzwischen neu aufgestellten Wiener Sicherheitsbehörde. Sie wirft auch ein Licht auf das Abtauchen Jan Marsaleks. Der einstige Manager des insolventen Finanzdienstleisters Wirecard ist wegen des Verdachts auf schweren Betrug international zur Fahndung ausgeschrieben.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge

Schon bisher bekannt war, dass Bekannte aus Marsaleks österreichischer Heimat ihm offensichtlich während der Flucht geholfen haben. Am 19. Juni flog er vom Charterflughafen Bad Vöslau bei Wien nach Minsk (Belarus), inzwischen vermutet man seinen Aufenthalt in Russland. In der Ermittlungsakte der Staatsanwaltschaft Wien finden sich nun Hinweise darauf, dass er mit seinen mutmaßlichen Fluchthelfern noch Wochen danach in Kontakt stand. Die Wiener Zeitung „Die Presse“, die als erste über diese Ermittlungen berichtete, zitierte am Donnerstag aus „dem Maulwurf-Akt“ entsprechende SMS-Mitteilungen.