Republikaner : Ist Mike Pence bereit, gegen Donald Trump anzutreten?

Donald Trump und Mike Pence am 4. November 2020 in Washington Bild: AFP

Donald Trump kehrt nach Washington zurück. Vorerst allerdings nur für einen Redeauftritt. Am Dienstag wird er Hauptredner auf einer „America first“-Konferenz sein. Es ist der erste Auftritt des früheren Präsidenten, seitdem er am 20. Januar 2021 das Weiße Haus verließ und – vollkommen ironiefrei – zu den Klängen von Frank Sinatras „(I did it) My way“ ein letztes Mal die Air Force One Richtung Mar-a-Lago bestieg.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge



Unter Republikanern wurde aufmerksam registriert, dass sich tags zuvor Trumps früherer Vizepräsident ebenfalls in Washington blicken lässt. In der konservativen „Heritage Foundation“ wollte Mike Pence am Montag über seine Freiheitsagenda reden. Das ist gewiss Zufall. Und doch wirft es ein Licht auf die Rivalität der beiden Männer im Ringen um die Zukunft der Partei. Es wird nicht damit gerechnet, dass einer der beiden Kandidaten den Termin nutzt, um seine Kandidatur für die Vorwahlen 2024 zu verkünden.