Ein Vorstoß in der „Logik Macrons“?

EU-Sitz im Sicherheitsrat : Ein Vorstoß in der „Logik Macrons“?

Ungewöhnlich schnell dementiert Paris die Meldung, Frankreich sei bereit, seinen Sitz im UN-Sicherheitsrat zu teilen. Einzelne glauben jedoch, die Änderung würde zum Präsidenten passen. Auch in Berlin gibt es Sympathien für die Idee

Sitzung des UN-Sicherheitsrats am 16. August 2021 Bild: EPA

Marine Le Pen hat dem französischen Präsidenten am Mittwoch vorgehalten, einen „Verrat an der Nation“ vorzubereiten. Die rechtspopulistische Präsidentschaftskandidatin argwöhnt, dass Emmanuel Macron den ständigen UN-Sicherheitsratssitz Frankreichs zugunsten der EU aufgeben könnte, um die EU-Partner zum Aufbau einer europäischen Armee zu bringen. Den diplomatischen Coup trauen Macron derzeit viele zu, da er nach dem AUKUS-Debakel dringend eine außenpolitische Erfolgsmeldung brauche.

Der rechtsbürgerliche Präsidentschaftskandidat Xavier Bertrand verlangte in einem Interview in der Zeitung La Provence, den Europäern „die Vertrauensfrage“ zu stellen. „Haben wir eine europäische Verteidigung, ja oder nein? Mit allen Europäern oder nur mit einigen“, fragte Bertrand. Der linke Präsidentschaftskandidat Jean-Luc Mélenchon befeuerte in den sozialen Netzwerken ebenfalls den Verdacht eines bevorstehenden „Hochverrats“ durch Macron.

Strategische Antwort auf den neuen Verteidigungspakt?

Hervorgerufen hatte die Aufregung ein Artikel in der britischen Tageszeitung Daily Telegraph. Unter dem Titel „Emmanuel Macron könnte UN-Sitz für EU-Armee anbieten“ berichtete die Zeitung am Mittwoch von Bemühungen Macrons, eine strategische Antwort auf den neuen trilateralen Verteidigungspakt zwischen Amerika, Großbritannien und Australien zu finden, der Frankreich und die Europäische Union ins Abseits gestellt habe.

Mit Bezug auf den Vorstoß einiger EU-Repräsentanten, eine 5000 Mann starke europäische Eingreiftruppe ins Leben zu rufen, zitierte das Blatt den Europaabgeordneten Sandro Gozi, der für Macrons Partei im Europaparlament sitzt: „Ich denke, wenn wir in diesen Dingen weiterkommen, können wir auch die Diskussion über den Sicherheitsrat auf den Tisch bringen.“ Die Zeitung interpretierte Gozi dahin gehend, dass Macron bereit sei, den französischen UN-Sitz zu teilen, sofern sich Berlin und einige andere bewegten und so ermöglichten, dass die EU außenpolitisch mit einer Stimme spricht und mehr Anstrengungen in Richtung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik unternimmt.

Gozi, ein früherer italienischer Europaminister, der von Macron als Kandidat für das EU-Parlament nominiert wurde, blickte auf die im Januar beginnende Ratspräsidentschaft Frankreichs und sagte: „Dies ist eine einzigartige Gelegenheit für ihn (Macron) und für Frankreich.“ Nach den Erfahrungen, welche die EU mit Amerika beim Abzug in Afghani stan und nun mit AUKUS gemacht habe, müsse sie „erwachsen werden in Sachen Sicherheit und eigene Verantwortung wahrnehmen“. Macron, sagte Gozi voraus, werde „eine Menge Druck“ machen. „Das ist vermutlich seine höchste Priorität zurzeit.“

Ungewöhnlich schnell wurde der Bericht im Elysée-Palast dementiert. „Frankreich hat nicht vorgeschlagen, seinen UN-Sicherheitsratssitz aufzugeben. Er gehört Frankreich, und so wird es bleiben“, hieß es. Gozi wiederum teilte mit, seine Aussagen seien „total entstellt“ worden. Der Italiener zählt zum informellen Beraterstab Macrons. Er war zuvor als Europaberater im Amtssitz des damaligen Premierministers Edouard Philippe beschäftigt gewesen. Gozi ist unter anderem damit beauftragt, den italienisch-französischen Freundschaftsvertrag („Quirinalsvertrag“) mit vorzubereiten, mit dem Macron seine zweite Amtszeit eröffnen möchte.