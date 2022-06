Sturm auf das Kapitol : Die Vereinigten Staaten gegen Donald Trump?

Donald Trump bei der „American Freedom Tour“ am Samstag in Memphis Bild: Reuters

Für Dienstag hat der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Kapitolserstürmung einen Zeugen geladen, der in den Wochen nach der Präsidentenwahl 2020 dem Druck Donald Trumps, das Wahlergebnis zu kippen, eisern widerstanden hatte. Der abgewählte Präsident hatte seinerzeit den obersten Wahlaufseher in Georgia in einem Telefonat aufgefordert, genügend Stimmen „zu finden“, um ihm die Wahlleute des Bundesstaates zusprechen. Innenminister Brad Raffensperger hatte sich schon in einer nichtöffentlichen Sitzung des Ausschusses den Fragen der Abgeordneten gestellt.

Für viele Amerikaner, nicht nur für Demokraten, ist der Republikaner ein Held, der half, die Demokratie in ihrem Land zu retten. Trumps Rachefeld gegen ihn mit dem Versuch, Raffensperger in den Vorwahlen der Partei zu verhindern, scheiterte im Mai. Die republikanische Basis stellte den Innenminister für die Wahlen im November wieder auf.