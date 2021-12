EU-Außenminister : Diplomatischer Boykott der Winterspiele in Peking?

Annalena Baerbock beim EU-Außenministertreffen am Montag in Brüssel Bild: dpa

Die politisch heikelste Frage stand am Montag gar nicht auf der Tagesordnung der EU-Außenminister, wurde dann aber doch diskutiert: Sollen die EU-Staaten die Olympischen Winterspiele in Peking diplomatisch „boykottieren“, also nur Sportler schicken, keine Regierungsvertreter? Mit der Festlegung der Vereinigten Staaten und ihrer „Five Eyes“-Geheimdienstpartner, darunter das Vereinigte Königreich, nahm das Thema vergangene Woche mächtig Fahrt auf. Die Niederlande, einem Boykott zugeneigt, forderten, sich im Kreis der Außenminister abzustimmen.

EU-Beamte waren davon nicht begeistert, die Union habe keinerlei Kompetenzen in Fragen des Sports, hieß es zur Begründung. Doch geht es ja nicht wirklich um Sport, sondern um Politik. Die Minister kamen dann mit unterschiedlichen Erwartungen nach Brüssel, aber durchaus mit dem Willen, eine gemeinsame Linie zu finden. Die deutsche Position hatte Außenministerin Annalena Baerbock am Sonntagabend im Interview mit dem ZDF so markiert: Die Olympischen Spiele seien in erster Linie ein Sportfest, „und deswegen sollte das jetzt nicht für politische Dinge oder Zeremonien genutzt werden“.

„Zusammenspiel von Dialog und Härte“

Das war ein Plädoyer dafür, dass Politiker nicht nach Peking reisen, und so dem Regime womöglich zusätzliche Legitimation verschaffen. Baerbock hatte schon vor ihrem Amtsantritt gesagt, man solle die Spiele „genauer in den Blick nehmen“. Wertegeleitete Außenpolitik sei für sie „immer ein Zusammenspiel von Dialog und Härte“.

Ganz anders hatte der französische Präsident Emmanuel Macron am vorigen Donnerstag argumentiert: Man solle die Spiele „nicht politisieren“, um „ganz kleine und symbolische Maßnahmen zu treffen“. Entweder boykottiere man sie vollständig, schicke also auch keine Sportler – was nirgends zur Debatte steht –, oder „man sagt, dass wir versuchen, Dinge zu bewegen“ und „einen nützlichen Effekt zu erzielen“. Das war ein Plädoyer dafür, die öffentliche Aufmerksamkeit zu nutzen, um Druck auf China auszuüben – und zwar auch durch politische Kontakte. Als Macron einen Tag später eine Pressekonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz gab, verwies er auf diese Äußerung und fügte hinzu, man wolle sich nun mit den Partnern abstimmen.

Zwei Außenminister, die sich am Montag öffentlich äußerten, neigten eher Frankreich zu. „Eine Politisierung von sportlichen Events wie Olympischen Winterspielen halte ich nicht für sehr sinnvoll“, sagte Alexander Schallenberg, der nach seinem kurzen Intermezzo als Bundeskanzler sein Land wieder als oberster Diplomat vertrat. Seine Stimme hat insofern Gewicht, als Österreich eine Wintersport-Großmacht ist. Ob das Land Vertreter schicken werde, stehe aber noch in den Sternen, fügte der ÖVP-Politiker hinzu. Und ja, falls die Mehrheit einen diplomatischen Boykott wolle, „würde ich mitgehen“.

Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn fragte, ob es richtig sei, „dass man die Athleten nach China schickt und die politisch Verantwortlichen im Fernsehen zusehen, wie es im Biathlon steht“. Die französische Position gefalle ihm sehr gut, „dass wir in China auch politisch uns einbringen, von den Menschenrechten, von den Uiguren bis zur Tennisspielerin“ und klar sage, „dass wir das nicht teilen, dass wir uns dagegen wehren“. Das betreffe auch den chinesischen Umgang mit Taiwan. „Das bringt mehr, als wenn wir uns verstecken.“

Litauen hat sich festgelegt

Asselborn wies zudem darauf hin, dass die Europäer mit Schuld daran seien, dass die Spiele überhaupt nach China vergeben worden seien. Es habe am Ende eine Kampfabstimmung zwischen Peking und dem kasachischen Almaty gegeben, weil Europa keinen eigenen Kandidaten präsentiert habe. Das stimmt: München, Sankt Moritz, Stockholm, Oslo, Krakau und Barcelona hatten alle Interesse bekundet, sich dann aber entweder nicht beworben oder die Bewerbung zurückgezogen. In München scheiterte sie an einem Bürgerentscheid.

Das einzige EU-Land, das sich schon vor der Sitzung ohne Wenn und Aber auf einen diplomatischen Boykott der Spiele festgelegt hatte, ist Litauen. „Ich werde nicht hinfahren“, bekräftigte Außenminister Gabrielius Landsbergis in Brüssel und gestand zugleich ein, wie schwierig es sei, in dieser Frage einen Konsens zu finden. Die Regierung in Vilnius sieht sich massiven Erpressungsversuchen aus Peking ausgesetzt, weil dort ein „Taiwan Vertretungsbüro“ eröffnet wurde. In diesem Konflikt hat sich die EU-Kommission klar hinter Litauen gestellt und China mit Gegenmaßnahmen gedroht.