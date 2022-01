„Der Druck nimmt ab“ : Wird Corona in Großbritannien von der Pandemie zur Endemie?

Pendler warten am Montag in Bracknell, Berkshire, auf einen Zug nach London. Bild: dpa

Wohnungsbauminister Michael Gove, einer der einflussreichsten Minister im Kabinett von Boris Johnson, gehörte seit dem Beginn der Pandemie zu den vorsichtigen Stimmen. Am Montag wagte er sich hervor und sprach von einem „abnehmenden Druck auf unser Gesundheitssystem“. Man nähere sich einer Situation, in der man mit Covid leben könne, sagte er. Das ausbalancierte Vorgehen Johnsons, das er, Gove, gelegentlich als unzureichend kritisiert habe, habe sich „bewährt“. Noch weiter ging Bildungsminister Nadhim Zahawi: „Ich hoffe, wir werden als eine der ersten großen Volkswirtschaften der Welt demonstrieren, wie man den Übergang von der Pandemie zur Endemie gestaltet.“

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London.



Das Frohlocken zu einem Zeitpunkt, wo andere Nationen die Maßnahmen gegen Omikron verschärfen, überrascht nur auf den ersten Blick. Großbritannien kämpft schon einige Wochen länger mit der Variante als andere Länder Europas, und die Infektionszahlen gehen zurück. Am Sonntag registrierte der Gesundheitsdienst NHS 141.000 Neuinfektionen in England – nach 232.000 am 4. Januar. Fachleute berichten, dass die Ansteckungen überall im Land nachgelassen hätten. In London sei der Höhepunkt vermutlich schon vor Neujahr erreicht worden. Die Regierung weist darauf hin, dass der Trend noch nicht stabil sei und der Effekt des Schulbeginns abgewartet werden müsse. Auch stieg die Zahl der Corona-Toten in der vergangenen Woche von 73 auf 97.