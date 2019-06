Kommissionspräsidentin gesucht : Geht Angela Merkel nach Brüssel?

Was wäre, wenn Angela Merkel beim Europäischen Rat in dieser Woche plötzlich den Finger hebt und sagt: Liebe Kollegen, ich bewerbe mich übrigens um den Kommissionsvorsitz? Man muss nicht lange darüber rätseln. Die wichtigste Personalfrage der Europäischen Union wäre mit diesem Satz entschieden. Merkel ist die mit Abstand erfahrenste Regierungschefin aller Mitgliedstaaten, sie genießt Ansehen über alle politischen Lager hinweg, jeder in Europa kennt sie. Gewiss, einige fürchten sie auch, vor allem wegen der Flüchtlingspolitik. Und doch ist die Kanzlerin stets mit allen ihren Kritikern im Gespräch geblieben, mit Viktor Orbán wie mit Jaroslaw Kaczynski, dem starken Polen. Selbst ohne deren Stimmen wäre ihr die erforderliche qualifizierte Mehrheit gewiss – zumal Frankreich sie schon vorgeschlagen hat.

Auch das Parlament in Straßburg würde Merkel wählen, natürlich. Wie sollten die christlichen Demokraten gegen ihr weltweit größtes Aushängeschild stimmen? Weil sie keine Spitzenkandidatin war? Unvorstellbar. In einem Duell Merkel gegen Weber würde der verglühen wie eine Sternschnuppe. Weber? Das ist der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei, kurz EVP. Vorname: Manfred. Seine Ambitionen hat er im Herbst erst offengelegt, nachdem er die Bundeskanzlerin hinter sich wusste. Im Wahlkampf hat Merkel ihn dann unterstützt. Vor vier Wochen beteuerte sie: Nach ihrer Kanzlerschaft stehe sie „für kein weiteres politisches Amt, egal wo es ist, auch nicht in Europa, zur Verfügung“.

Das muss aber nicht ihr letztes Wort gewesen sein, politische Umstände ändern sich schnell. Wer weiß schon, was wäre, wenn sich die Mitgliedstaaten über die europäischen Personalien heillos zerstreiten und am Ende – nicht schon diese Woche, vielleicht aber im Herbst – Merkel auf Knien anflehen, nach Brüssel zu wechseln? Und wenn die dann damit rechnen müsste, dass ihre Kanzlerschaft nicht erst Ende 2021 vorüber ist? Was immer sie seinerzeit dem Parteifreund Weber zugesagt hat: Es wäre gegenstandslos.

Noch sind wir freilich nicht an diesem Punkt, sondern in einem ganz normalen Prozess des Ringens um Einfluss und Posten. Dazu gehört auch der Vorschlag Emmanuel Macrons, Merkel möge doch bitte die Kommission führen. Macron will Webers Aufstieg stoppen. Er bringt die Kanzlerin jetzt ins Gespräch, damit ihm niemand vorwerfen kann, er wolle bloß einen Deutschen in diesem Amt verhindern. Wenn Macron seinen Vorschlag ernst meinen würde, hätte er ihn wohl kaum im Interview mit einem Schweizer Fernsehsender präsentiert. Eher schon kann man daraus ableiten, dass er nicht mit einer Bewerbung Merkels beim Abendessen am Donnerstag rechnet. Gleichwohl: In die Zukunft kann niemand sehen.

Es gibt gute Gründe dafür, einen Kommissionspräsidenten auszuwählen, der Regierungserfahrung und außenpolitische Stärke mitbringt – beides hat der Abgeordnete Weber nicht zu bieten. Es gibt aber auch schlechte Gründe für Macrons Kampagne gegen den CSU-Politiker, nämlich die Geringschätzung des Parlamentarismus. Sie gehört fast schon zur französischen DNA. Die Verfassung des Landes setzt auf eine starke, direkt legitimierte Exekutive: der Präsident als republikanischer Monarch. Macron hat zwar eine neue politische Bewegung erschaffen, präsidiert hat er jedoch ganz in bonapartistischer Tradition – mit allen Folgen, vor allem jenen in gelben Westen.

Einem französischen Präsidenten muss es nachgerade lächerlich erscheinen, wenn ein Parlament aus seiner Mitte heraus den Regierungschef wählt. Schließlich ernennt und entlässt er den Premierminister und seine Minister, wie es ihm beliebt. Jedenfalls, solange sein Stimmverein im Parlament funktioniert. Nationalversammlung und Regierung zählen wenig, der Präsident überstrahlt alle. Das Konzept des parlamentarischen Spitzenkandidaten ist deshalb in Frankreich schwer vermittelbar. Allerdings ist das Land in Europa die Ausnahme. Die Regel sind vom Parlament getragene Regierungen. Auch das Europäische Parlament ist mit allen Vertragsreformen seit Maastricht massiv gestärkt worden.

Es geht deshalb bei den Personalfragen in Europa nicht bloß um einzelne Kandidaten. Es geht auch darum, ob sich diese Struktur weiterentwickeln kann: eine Kommission, die bei allem parteipolitischen Proporz eine Richtung und Prioritäten hat, über die Wähler entscheiden können. Dazu gehören nun einmal Spitzenkandidaten, die vor der Wahl sagen, was sie danach tun werden. Demokratie lebt vom Wettbewerb um die besten Personen und Ideen. Und das bedeutet, dass die Spitzenkandidaten nicht nur in ein paar Ländern, sondern in ganz Europa miteinander konkurrieren. Der nächste Kommissionspräsident und die ihn tragenden Parteien sollten sich deshalb dazu verpflichten, auf transnationale Listen hinzuarbeiten. Unangefochten ist ein Spitzenkandidat nämlich erst dann, wenn er nicht von den nationalen Regierungschefs überstrahlt wird.