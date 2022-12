Konflikt um das Kosovo : „Wir werden kämpfen“

Serbiens Staatspräsident Aleksandar Vučić hat in einer am Samstagabend anberaumten Pressekonferenz angekündigt, dass die Regierung in Belgrad bis spätestens Dienstag die Forderung nach einer Rückkehr von 1000 serbischen Soldaten und Polizisten in das Kosovo erheben wird. Die Forderung werde man an den Befehlshaber der von der NATO geführten Kosovo-Sicherheitstruppe KFOR richten, so Vučić. Er berief sich auf eine Resolution des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen aus dem Jahr 1999. Sie wurde zum Ende des Luftkriegs der NATO gegen das damals längst nur noch aus Serbien und Montenegro bestehende Restjugoslawien mit russischer und chinesischer Billigung verabschiedet. In dem Text wird einerseits die territoriale Integrität Jugoslawiens und damit die Zugehörigkeit des Kosovos zu Serbien bestätigt.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien.



Zugleich wird das Kosovo aber der Kontrolle Belgrads entzogen und einer Übergangsmission der Vereinten Nationen unterstellt, um eine „substanzielle Autonomie“ des Gebietes zu gewährleisten. Der Sicherheitsrat verlangte damals von Serbien ein „sofortiges und überprüfbares Ende von Gewalt und Unterdrückung“ im Kosovo sowie den vollständigen Abzug aller serbischen Militärs, Paramilitärs und Polizeitruppen. Allerdings wurde in der Resolution auch zugesichert, dass nach dem Abschluss des Abzugs eine „vereinbarte Zahl“ serbischer Militär- und Polizeikräfte wieder in das Kosovo zurückkehren dürfe, um Verbindung zur KFOR halten, Minenfelder zu räumen, serbische Klöster und Kirchen zu bewachen sowie Präsenz an Grenzübergängen zu zeigen. Im Text ist von „Hunderten, nicht Tausenden“ Kräften die Rede.