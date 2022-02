Olympische Winterspiele : Schlange stehen für Plüschpandas

Wen man auch fragt in Peking, alle schwärmen von Eileen Gu. Die Begeisterung für die Freestyle-Athletin ist so groß geworden, dass im Parteiapparat nun Mäßigung angemahnt wird. „Propaganda, die auf die öffentliche Meinung in China über sie abzielt, sollte ein Maß an Mehrdeutigkeit beibehalten, um künftige Schocks zu vermeiden“, schreibt Hu Xijin, einer der einflussreichsten Meinungsmacher im chinesischen Internet. Er meint den Schock, den Gus Popularität in China erleiden könnte, wenn sich die 18 Jahre alte Tochter einer gebürtigen Pekingerin und eines Amerikaners künftig doch für die amerikanische und nicht für die chinesische Staatsbürgerschaft entscheiden sollte. „Chinas nationale Ehre und Glaubwürdigkeit“ dürfe nicht von der Entscheidung einer Person abhängen, schreibt Hu Xijin. Deshalb solle sich der Propaganda-Apparat auf ihre sportlichen Erfolge konzentrieren und nicht auf den Ruhm, den sie China mit ihrer Gold- und ihrer Silbermedaille einbringe.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei. Folgen Ich folge



Mit der Einbürgerung von Athleten für die Olympischen Spiele hat sich das Land auf einen gewagten Balanceakt eingelassen. China erlaubt keine doppelte Staatsbürgerschaft. Es hat aber für einen besseren Rang im Medaillenspiegel Ausnahmen gemacht, wie der für China startende amerikanische Eishockeyspieler Jake Chelios bestätigt hat: Er besitze weiterhin einen amerikanischen Pass. Heikel ist das im Fall Eileen Gus. Sie ist so sehr zum Gesicht der Spiele geworden und muss zugleich die Interessen ihrer zahlreichen Sponsoren bedienen, dass China um die Deutungshoheit fürchten muss. Hu Xijins Einwurf gewährt einen seltenen Einblick in den Maschinenraum der chinesischen Imagefabrik für Olympia.