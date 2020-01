Winkelzüge um Auschwitz : Putins Reise nach Jerusalem

Nicht in Yad Vashem dabei: Polens Ministerpräsident Andrzej Duda (2. v.r.) und Ehefrau Agata Kornhauser-Duda mit Vertretern der jüdischen Gemeinschaft beim Neujahrsempfang in Warschau. Bild: EPA

Das Gedenken an die Ermordung der europäischen Juden durch die Nationalsozialisten in Auschwitz wird in Polen überschattet durch den Streit mit Russlands Präsident. Zum 75. Jahrestag der Befreiung spricht Putin in Israel. Warum?