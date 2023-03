Eine breite Protestbewegung auf TikTok wollte Biden davon abbringen, ein Ölbohrprojekt in Alaska zu genehmigen. Am Ende gelang das nicht. Aber die Gegner geben nicht auf.

Eigentlich haben Alex Haraus und seine Mitstreiter den Kampf vorerst verloren. Doch als der Umweltaktivist am Wochenende ein Video vor dem Kapitol in Washington aufnahm, klang das ganz anders. „Wir wären nicht hier und würden von diesen Leuten nicht ernst genommen, wenn ihr nicht alle mitgemacht hättet“, sagte der 25 Jahre alte TikToker und erzählte von Gesprächen mit verschiedenen Senatoren und Abgeordneten. Mitgemacht heißt in diesem Fall, dass der Hashtag #willowproject in den vergangenen dreißig Tagen 182 Millionen Mal von amerikanischen TikTok-Nutzern aufgerufen wurde, der Hashtag #stopwillow insgesamt 109 Millionen Mal.

Das „Willow-Projekt“ ist ein umstrittenes Ölförderprojekt im Norden des amerikanischen Bundesstaates Alaska, gut 5000 Kilometer Luftlinie entfernt von Washington. Präsident Joe Biden hatte noch im Wahlkampf 2020 versprochen, es werde keine neuen Ölbohrungen auf öffentlichem Land geben – und damit auch das „Willow-Projekt“ auf Eis gelegt, das von der Trump-Regierung ursprünglich genehmigt worden war.

Mitte März, ziemlich genau drei Jahre nach dieser Aussage, erteilte das Innenministerium nun jedoch eine Genehmigung für das Projekt des amerikanischen Energiekonzerns ConocoPhillips. Es sieht vor, dass in der „National Petroleum Reserve“ an drei Orten über dreißig Jahre nach Öl gebohrt werden darf – insgesamt sollen auf dem staatlichen Gebiet rund 600 Millionen Barrel gefördert werden.

Der Widerstand gegen das acht Milliarden Dollar teure Projekt hatte sich in den vergangenen Wochen zu einem TikTok-Trend entwickelt und gilt als erste derart breit gestreute Klimabewegung auf der Plattform. In Zehntausenden Kurzvideos riefen die vornehmlich jungen Nutzer im Einklang mit Klimaschützern und Wissenschaftlern zum Protest gegen das „Willow-Projekt“ auf.

Ziel sollte es sein, Biden von der Genehmigung abzubringen. Das gelang zwar am Ende nicht. Doch der Rücklauf war enorm: Innerhalb von drei Wochen schickten eine Million Menschen im Zuge einer Aktion der Umweltschutzkampagne „Schützt die Arktis“ Protestbriefe an das Weiße Haus, knapp fünf Millionen unterschrieben eine Petition zur Blockade des Projekts.

Thema trendet auch in Deutschland

Mit ein wenig zeitlicher Verzögerung schwappte die Bewegung über TikTok auch in andere Länder – wie Deutschland. Der Umwelt-TikToker Haraus sagte am Sonntag, es sei „verrückt“, dass das Thema jetzt gerade in Deutschland trende, obwohl der Beginn der Kampagne schon so lange her sei. Doch die Videos mit Eisbären, Landschaftsaufnahmen aus der Arktis und eindringlichen Warnungen vor Umweltzerstörungen scheinen global zu verfangen.

Haraus selbst hatte in einem ersten Aufruf auf TikTok schon im Winter 2020 auf das Thema aufmerksam gemacht, bevor Biden dem Projekt zu Beginn seiner Amtszeit zunächst eine Abfuhr erteilte. „Wir alle zusammen versuchen, etwas zu verändern“, sagte Haraus nun in seinem Video vor dem Kongress. Das breite Engagement auf TikTok mache „die Welt zu einem besseren Ort“.

Im Kontrast zur heftigen Kritik auf TikTok, von Umweltschützern und der linken Flanke der Demokraten, heben Befürworter des Projekts, zu denen auch Indigene aus Alaska gehören, die wirtschaftlichen Vorteile für die Region North Slope hervor. Der Konzern ConocoPhillips spricht von Milliardeneinnahmen für den Bund, den Bundesstaat und die Gegend. Außerdem würden knapp 3000 Arbeitsplätze geschaffen und die Infrastruktur in dem abgelegenen Gebiet ausgebaut – eines der Dinge, vor denen Umweltschützer unter Verweis auf das sensible Ökosystem ausdrücklich warnen.

Die Gegend ist nicht nur eine der ertragreichsten für neue Ölbohrungen in den Vereinigten Staaten, sondern auch ein wichtiger Lebensraum für Eisbären, Karibus und Wasservögel. Für das Bohrprojekt müssten auch Pipelines verlegt, Verarbeitungs- und Produktionsanlagen gebaut werden. Die für öffentliches Land zuständige Behörde rechnete vor, das „Willow-Projekt“ werde während seiner Laufzeit rund 277 Millionen Tonnen Kohlendioxid produzieren. Im Jahr wären das gut neun Millionen Tonnen – so viel wie der Ausstoß von etwa zwei Millionen zusätzlicher Autos.

Die Biden-Regierung argumentiert vor allem mit dem Hinweis darauf, dass eine Blockade des Projekts wegen früher abgeschlossener Pachtverträge wahrscheinlich vor Gericht gekommen und der Fall dort eventuell verloren worden wäre. So gebe es statt der ursprünglich geplanten fünf wenigstens nur noch drei Ölfelder. Das war eine der Anpassungen, die nach der Blockade durch einen Bundesrichter nach Trumps erster Genehmigung des Projekts vorgenommen worden waren. Außerdem verweist das Weiße Haus darauf, eine gesteigerte Ölproduktion könne auch zu niedrigeren Energiepreisen beitragen – ein Argument, das Ökonomen insofern entkräften, dass es Jahre oder gar Jahrzehnte dauern dürfte, bis das dort gepumpte Öl den Markt erreicht.

Für Biden dürfte die Welle des TikTok-Protests jedoch nicht nur ihrer öffentlichen Wirkung wegen von Bedeutung sein. Zu einem gebrochenem Wahlkampfversprechen und dem Versuch, vor allem ältere Generationen von Amerikanern in Bezug auf Sprit- und Energiepreise zu beruhigen, kommt jetzt noch die Frage, wie sehr Biden bei einer möglichen abermaligen Präsidentschaftskandidatur um die Stimmen junger Wähler fürchten müsste. Wie sehr das Internet künftig solche Debatten bestimmen könnte, zeigen auch die Zahlen aus Deutschland. Hier haben in den vergangenen dreißig Tagen 48 Millionen TikTok-Nutzer Beiträge zum #willowproject angesehen – mit einem Höhepunkt in der vergangenen Woche. Da war Bidens Entscheidung in Amerika schon neun Tage her.