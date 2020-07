China gegen Amerika : Der neue kalte Krieg

Xi Jinping sieht die Chance, die Corona-Pandemie für den „Wiederaufstieg“ Chinas zu nutzen. Dass dessen Image mittlerweile in der ganzen Welt leidet, nimmt er in Kauf. Wie weit wird er im Konflikt mit Amerika gehen?

Zwei Tage nachdem Deng Xiaoping 1979 zu seinem historischen Besuch in Washington eingetroffen war, unterzeichneten beide Seiten eine Vereinbarung über die Eröffnung ihrer ersten beiden Konsulate im jeweils anderen Land. Auf chinesischer Seite zählte dazu jenes Generalkonsulat in Houston, das nach amerikanischem Willen an diesem Freitag geschlossen werden soll.

Symbolisch vollzieht der Schritt damit nach, was sich schon seit geraumer Zeit abzeichnet: Die Beziehungen der beiden führenden Volkswirtschaften sind in eine neue Phase eingetreten. Selbst Henry Kissinger, der in den siebziger Jahren nach dreißig Jahren Feindschaft die amerikanische Annäherung an das kommunistisch regierte China maßgeblich vorangetrieben hatte, spricht inzwischen vom Beginn eines zweiten kalten Krieges.

Chinas Parteimedien haben vermutlich nicht unrecht, wenn sie die abrupte Schließung des Generalkonsulats als amerikanisches Wahlkampfmanöver einstufen. Doch darunter liegt eine tektonische Verschiebung, und die gibt es nicht erst, seit Donald Trump Präsident ist.

Neue chinesische Außenpolitik

Vorangetrieben wird sie in ebenso großem Maße von einer neuen chinesischen Außenpolitik; beschleunigt wird sie von den globalen Verwerfungen der Corona-Pandemie.

Noch im Februar hatte es so ausgesehen, als würde das Virus den chinesischen Machthaber Xi Jinping vor die größte Herausforderung seiner bisherigen Amtszeit stellen. Doch seit die Pandemie auch den Rest der Welt im Griff hat, scheint Xi die Chance gekommen zu sehen, „das Wiedererwachen der chinesischen Nation“ mit Verve voranzutreiben.

Lange war die chinesische Außenpolitik darauf ausgerichtet, Risiken möglichst gering zu halten und ein stabiles Umfeld zu schaffen, das den Machterhalt der Kommunistischen Partei nicht gefährdet. Doch in den vergangenen Monaten ist Peking keiner Konfrontation mehr aus dem Weg gegangen.

Im Südchinesischen Meer und gegenüber Taiwan hat China seine militärische Präsenz erhöht. Australien hat es dafür bestraft, dass das Land für eine Aufklärung der anfänglichen Vertuschung des Virus-Ausbruchs eintrat. Den Grenzkonflikt mit Indien ließ China immerhin so weit eskalieren, dass zwanzig indische Soldaten und eine unbekannte Zahl chinesischer Soldaten das Leben verloren.

Diplomaten als „Wolfskrieger“

Mit dem „Sicherheitsgesetz“ für Hongkong hat China ungeniert gegen einen internationalen Vertrag mit Großbritannien aus dem Jahr 1984 verstoßen. Zudem hat Xi Jinping seine Diplomaten ermutigt, auch auf undiplomatische Weise die angebliche Überlegenheit des chinesischen Systems zu propagieren. In Peking werden besonders unverfrorene Diplomaten als „Wolfskrieger“ gefeiert.

Dass diese Politik vor allem seine Handschrift trägt, hat Peking in dieser Woche mit der Gründung eines „Zentrums zur Erforschung des Xi-Jinping-Denkens über Diplomatie“ unterstrichen.

Unter Chinakennern gehen die Meinungen auseinander, ob all das ein Zeichen von Stärke ist oder von einer tief sitzenden Paranoia, die hinter jeder Kritik an China den Versuch sieht, die Herrschaft der Kommunistischen Partei zu destabilisieren.

In jedem Fall soll das Land stärker als bisher von ausländischen Einflüssen abgeschirmt werden. Bislang scheint die Pekinger Führung völlig unbeeindruckt von den Kollateralschäden zu sein, die ihr konfrontativer Kurs in jüngster Zeit angerichtet hat. In Australien, Indien, Großbritannien und Kanada hat das chinesische Auftreten die Bereitschaft erhöht, sich (in unterschiedlichem Maße) von Washington in eine Allianz gegen China einbinden zu lassen – auch wenn es fraglich ist, ob eine solche Allianz wegen Trumps Sprunghaftigkeit von Dauer ist.

Auch in Europa sinkt das Ansehen der Volksrepublik. In Amerika gibt es längst einen parteiübergreifenden Konsens, dass die chinesische Expansion mit fast allen Mitteln verlangsamt werden müsse. Noch vor zwei Jahren gab es in China prominente Stimmen, die davor warnten, sich mit einem allzu triumphalistischen Gehabe unnötig Feinde zu machen. Doch seither ist der Raum für Widerspruch derart eng geworden, dass fast nur noch Xi Jinpings Claqueure zu hören sind.

Das Feindbild Amerika funktioniert wieder

Zumindest innenpolitisch hat der Machthaber mit seinem nationalistischen Kurs allerdings durchaus Erfolg. Die Staatsmedien haben erfolgreich das alte Amerika-Feindbild wiederbelebt und damit von den sozialen und wirtschaftlichen Härten der Corona-Pandemie abgelenkt.

Noch allerdings scheint sich Peking ein Türchen für einen möglichen Reset in den Beziehungen zu den Vereinigten Staaten nach der Präsidentenwahl im November offen halten zu wollen. Außenminister Wang Yi sagte kürzlich, man werde nicht zulassen, dass die Beziehungen von einer „kleinen Gruppe von Anti-China-Kräften“ bestimmt werde.

Die Antwort Pekings auf die Konsulatsschließung in Houston, die am Donnerstag noch ausstand, dürfte Aufschluss darüber geben, wie sehr Xi Jinping derzeit der Sinn nach Eskalation steht.