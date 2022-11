Ron DeSantis : Kulturkrieger auf Konfrontationskurs

Die Residenz des Gouverneurs von Florida in Tallahassee ist wesentlich kleiner als das Weiße Haus in Washington. Seinem derzeitigen Bewohner Ron DeSantis könnte sie nach Dienstag zu klein geworden sein. Der Republikaner wurde im „Sonnenschein-Staat“ für eine zweite Legislaturperiode im Amt bestätigt. Vor allem die Art und Weise seines Sieges dürften ihn bestärkt haben, dass er für Höheres geschaffen ist: Mit fast 60 Prozent der Stimmen und rund 20 Prozentpunkten Vorsprung auf seinen demokratischen Herausforderer hat er sich durchgesetzt. Bei seiner ersten Wahl 2018 hatte er nur 0,4 Prozentpunkte Vorsprung.

Seitdem hat DeSantis seine Marke gepflegt. Der Konservative tat sich in der Corona-Pandemie als einer der führenden Kritiker von Schutzmaßnahmen hervor. Nur widerstrebend folgte er Empfehlungen aus Washington, hob sie so schnell wie möglich wieder auf. Florida war zwar deshalb zeitweise eines der Zentren der Pandemie in den USA, die Todesrate liegt aber im Durchschnitt der anderen Bundesstaaten und die Wirtschaft ist gut durch die vergangenen zwei Jahre gekommen.

Migranten nach Martha’s Vineyard

Darüber hinaus hat sich der Vater von drei Kindern als Kulturkrieger hervorgetan. Alles, was mit dem Begriff „woke“ umschrieben werden kann, ist ihm ein Dorn im Auge. 2021 ordnete er an, dass in öffentlichen Schulen die kritische Rassentheorie nicht unterrichtet werden dürfe, denn da „lehrt man unsere Kinder, ihr Land zu hassen“. Zu dem Zeitpunkt stand das Thema auf keinem Lehrplan in Florida. Der 44 Jahre alte frühere Abgeordnete im Repräsentantenhaus in Washington schreckt auch vor Propagandaaktionen nicht zurück. So ließ er im September auf Steuerzahlerkosten Migranten, die über die mexikanisch-texanische Grenze nach Florida gekommen waren, auf die bei Demokraten beliebte Urlaubsinsel Martha´s Vineyard fliegen.

Diese Aktionen des Juristen sorgten nicht nur für Wut bei den Anhängern der Demokraten sondern auch für hohe Beliebtheitswerte an der republikanischen Basis. Schon seit Monaten gilt der frühere Marineoffizier deshalb als möglicher Kandidat für eine Präsidentschaftskandidatur 2024. Damit könnte er jedoch Donald Trump in die Quere kommen. Der nimmt DeSantis als Konkurrenten durchaus ernst. Zum Wahlkampfabschluss warnte Trump DeSantis vor einer Präsidentschaftskandidatur. Er werde unangenehme Dinge über den Gouverneur veröffentlichen, drohte er. Außerdem hat Trump ihm schon eine Art Ritterschlag verpasst indem er ihm einen Spitznamen anhängte: Bei einer Wahlkampfveranstaltung nannte er ihn Ron DeSanctimonious, also Ron Scheinheilig.