Chinas Expansionshunger : Nach Hongkong jetzt Taiwan?

Als der amerikanische Verteidigungsminister Mark Esper kürzlich ankündigte, noch in diesem Jahr China besuchen zu wollen, war das kein Zeichen der Entspannung. Im Gegenteil. Es offenbarte, wie groß die Sorge auf beiden Seiten ist, dass sich in der aufgeheizten Stimmung ein ungewollter (oder gewollter) Zwischenfall zu einer militärischen Konfrontation ausweiten könnte. Als Ziel seiner Reise gab Esper denn auch an, die „Krisenkommunikation“ verbessern zu wollen. Einen ersten Schritt in diese Richtung unternahmen die beiden Verteidigungsminister Amerikas und Chinas am Donnerstag. Erstmals seit Monaten telefonierten sie miteinander. Esper äußerte „Besorgnis über destabilisierendes Verhalten“ des chinesischen Militärs im Südchinesischen Meer und vor der Küste Taiwans, während Wei Fenghe Amerika vor „gefährlichen Schritten“ in denselben Seegebieten warnte.

Vor fünf Jahren haben sich beide Seiten nach einem Beinahe-Zusammenstoß zweier Kampfflugzeuge auf Verhaltensregeln geeinigt, um die Gefahr von Kollisionen zu verringern. Doch auch in China wurden Stimmen laut, die die Vereinbarungen für ungenügend halten. Es handle sich um Mechanismen der Krisenprävention „in Friedenszeiten“, schrieb der chinesische Wissenschaftler Shi Xiaoqin. „Es ist unklar, wie beide Seiten sich im Falle einer echten militärischen Krise verhalten würden.“ Deshalb sei es dringend notwendig, sich darauf zu verständigen, über welche Kanäle im Krisenfall kommuniziert werden solle und wie die Lage zu beruhigen sei.