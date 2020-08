Linke gegen Lukaschenka : Nicht der Führer eines Brudervolkes

Lange dominierten in der Linkspartei die Unterstützer autokratischer Regime wie in Belarus. Doch jetzt stellt sich die Führung der Linken gegen Lukaschenka. Woher kommt der Sinneswandel?

Präsident Lukaschenka bei dem Besuch einer Traktorfabrik in Minsk am Montag Bild: EPA

Mit einer Pressemitteilung zur Lage in Belarus sorgte Andrej Hunko, Vizechef der Linkspartei, vor einer Woche für Aufsehen. „Diplomatie, nicht Sanktionen sind das Gebot der Stunde im Umgang mit Belarus“, schrieb Hunko, der auch stellvertretender Vorsitzender der Linksfraktion im Bundestag ist, am 11. August. Es sei „beschämend“, dass den Außenpolitikern der anderen Parteien nichts anderes einfalle, als neue EU-Sanktionen gegen das Regime Lukaschenka zu fordern. Zwar sei die Präsidentenwahl von „Unregelmäßigkeiten“ geprägt gewesen. Doch zu glauben, dass Lukaschenka keine Unterstützung mehr habe, „weil Umfragen unter Exilierten dies nahelegen, ist jedoch naiv“.

Hunko erweckte mit seiner Mitteilung, die im Duktus an die Sprache der DDR-Nachrichtenagentur erinnerte, den Eindruck, dass die Linke, wenn es um Osteuropa geht, wieder einmal auf der Seite der autoritären Regime steht und nicht auf der Seite demokratischer Bewegungen. Zumal der Linken-Politiker kein Wort über die Gewalt des Regimes gegen die Demonstranten verlor. Hunko wurde damit seinem Image eines außenpolitischen Hardliners gerecht, dass er sich hart erarbeitet hat, etwa durch eine Reise in die Separatistengebiete in der Ostukraine und einen Besuch beim venezolanischen Machthaber Maduro. Sein Statement passte gut in das Bild einer Partei, die Menschenrechtsverletzungen mit zweierlei Maß bewertet.