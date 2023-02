Bis tief in die Nacht haben die Geschworenen im Wiener Terrorprozess beraten. Gegen ein Uhr kam dann die Meldung. Vier Angeklagte werden wegen terroristischer Straftaten in Verbindung mit Beteiligung an Mord zu hohen Haftstrafen verurteilt: zweimal lebenslang, einmal 20 Jahre, einmal 19 Jahre. Zwei Männer werden in der Hauptsache entlastet, erhalten aber Haftstrafen wegen Mitgliedschaft in der Terrororganisation „Islamischer Staat“ und Verbreitung von IS-Propaganda jeweils zwei Jahre Haft.

Damit ist erstinstanzlich festgestellt, dass der Attentäter, der am 2. November 2020 in Wien vier Personen getötet und mehrere teils schwer verletzt hat, ehe er selbst erschossen wurde, nicht als Einzeltäter gehandelt hat. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

Der Haupttäter K.F. war damals am Abend offenbar zu Fuß in die Wiener Innenstadt gezogen, bewaffnet mit einem Sturmgewehr, einer Pistole und einer Machete und umgürtet mit der Attrappe einer Sprengweste. Er schoss auf Passanten, die sich am letzten Tag vor einem angekündigten Corona-Lockdown im „Bermudadreieck“ tummelten, wie das dortige Ausgehviertel genannt wird. Schnell konnte er von Polizeibeamten gestellt werden. Zehn Minuten nach seinem ersten Schuss wurde er erschossen. Ein Selbstbezichtigungsvideo tauchte im Netz auf, in dem sich K.F. als Anhänger des IS bezeichnete.

Schusswaffen und Munition besorgt

Zunächst wurde nach weiteren möglichen Schützen gesucht und dafür die Innenstadt abgeriegelt und der Nahverkehr gesperrt. Dann hieß es, es habe sich um einen Einzeltäter gehandelt. Diese These schien dadurch bestärkt, dass es keinen Hinweis gab, dass ihn jemand zum Tatort gefahren oder begleitet hätte. Doch in dem Prozess, der in 15 Verhandlungstagen seit Herbst 2022 vor dem Wiener Straflandesgericht geführt wurde, hat sich gezeigt, dass K.F. vor der Tat, teils sogar unmittelbar davor, von Gleichgesinnten unterstützt und bestärkt worden war.

Verurteilt wurde nun der Mann, der für K.F. die Schusswaffen und Munition besorgt hatte. Der 32 Jahre alte Tschetschene ist der einzige der Angeklagten, bei dem kein IS-Bezug angenommen wurde, doch wegen Beteiligung am Mord erhielt er eine lebenslange Haftstrafe. Der junge Mann, der K.F. mit dem Tschetschenen zusammenbrachte, wurde als Mitorganisator der Waffenbeschaffung gleichfalls als Beitragstäter verurteilt, außerdem als Mitglied einer terroristischen Vereinigung. Er erhielt, da er zum Tatzeitpunkt unter 21 Jahre alt war, 19 Jahre Haft.

Auch bei den beiden anderen in der Hauptsache Verurteilten folgten die Geschworenen, die unter Anleitung von drei Berufsrichtern detailliert berieten, der Anklage. Die beiden IS-Anhänger unterstützten und bestärkten demnach K.F. bei der Vorbereitung des Anschlags bis zum Tag der Tat selbst. Einer half, das Anschlagsziel auszusuchen (wie der Suchverlauf auf seinem Smartphone zeigte) und Fluchtvorbereitungen getroffen, indem er gefälschte Papiere besorgte. Er wurde – auch unter Berücksichtigung seiner Jugend – zu 20 Jahren Haft verurteilt. Der andere war ebenfalls seit Sommer 2020 involviert und half, Waffen, Munition und andere Utensilien in der Wohnung des Attentäters vorzubereiten. Er erhielt eine lebenslange Haftstrafe.

Bei den anderen beiden Angeklagten hat das Gericht zwar angenommen, dass sie IS-Anhänger sind und Propaganda der Organisation verbreiteten. Aber dass sie konkret in den Anschlag einbezogen waren, hielten die Geschworenen für nicht nachgewiesen. Einer dieser beiden war der Mann, der K.F. im Sommer 2020 in die Slowakei fuhr, wo der spätere Attentäter (vergeblich) Munition zu kaufen versuchte. Der Chauffeur hatte angegeben, er habe damals aus Freude am eigenen Auto jeden überallhin gefahren, aber von den terroristischen Absichten nichts gewusst. Die beiden verzichteten auf Rechtsmittel, die übrigen ließen Berufung ankündigen. Die Staatsanwaltschaft gab zunächst keine Erklärung ab. Die Urteile sind damit nicht rechtskräftig.