Was wir wissen – und was nicht : Ein islamistischer Anschlag direkt vor dem Lockdown

Der Terroranschlag am Allerseelentag in Wien war der schwerste, den Österreich seit rund 40 Jahren erleben musste. An den Motiven des Täters gibt es keine Zweifel.

Schwerbewaffnete Polizisten sind am Montag in der Wiener Innenstadt im Einsatz. Bild: dpa

Vier Menschen sind am Montagabend in der Innenstadt getötet worden. Der Schütze – vielleicht waren es auch mehrere – feuerte wahllos auf Passanten und Gäste in Restaurants. Zwei Frauen und zwei Männer starben. 14 wurden verletzt, sechs von ihnen schwer, Sie werden in Wiener Krankenhäusern behandelt. Zu den Schwerverletzten gehört ein 28 Jahre alter Polizist. Er versah seinen Streifendienst in der Innenstadt, als er dem Schützen begegnete und von ihm angeschossen wurde.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. F.A.Z.

Ein Täter wurde durch Schüsse der Polizei getötet – nach Angaben des Wiener Polizeipräsidenten wurde er um 20:09 Uhr „neutralisiert“, rund zehn Minuten nachdem die ersten Schüsse gefallen waren. Er war mit einem Sturmgewehr, einer Pistole und einer Machete bewaffnet und trug die Attrappe eines Sprengstoffgürtels.

Der erschossene Täter konnte durch die Behörden nach offiziellen Angaben identifiziert werden. Er sei ein islamistischer Terrorist und „Sympathisant der Terrormiliz IS“ gewesen, sagte Innenminister Karl Nehammer am frühen Dienstagmorgen. Näheres über seine Identität wurde aus ermittlungstaktischen Gründen vorerst nicht mitgeteilt. In Medienberichten war auch davon die Rede, dass der Mann auf Instagram seine Tat angekündigt und sich mit IS-Symbolen umgeben habe. Die Polizei gab an, man habe die Wohnung des Mannes aufgesprengt und durchsucht. Die Frage einer Wiener Zeitung, ob dies die Explosion im Arbeiterstadtteil Simmering gewesen sei, über die Leser berichtet hätten, blieb auf der morgendlichen Pressekonferenz des Innenministers und zweier Polizeigeneräle unbeantwortet.

Unklar ist auch noch, ob es Zufall war oder einem antisemitischen Motiv entsprang, dass die ersten Schüsse offenbar in jener Gasse gefallen sind, in der auch die Israelitische Kultusgemeinde ihren Sitz und eine Synagoge hat. Jedenfalls befinden sich dort auch Restaurants, auf deren Gäste der Täter sein Feuer gerichtet hatte – so wie es dann auch in den umliegenden Gassen geschah. Am Montag war der letzte Abend vor der pandemiebedingten Schließung der Gastronomie in Österreich. Zudem war mildes Wetter. Daher konnte mit vielen Gästen und Passanten in der Gegend um den Schwedenplatz gerechnet werden, die als Kneipenviertel scherzhaft auch als das „Bermudadreieck“ bezeichnet wird.

Nicht ganz sicher erscheint am Dienstagmorgen, ob es weitere Mordschützen am Schauplatz gegeben hat. Innenminister Nehammer sprach von „mindestens“ einem Attentäter. Zeugenberichte vom Abend schienen darauf hinzudeuten, dass es mehr als einen gebe. Auch war von sechs Schauplätzen die Rede, an denen geschossen wurde. Allerdings befinden sich die genannten Orte sämtlich in einem kleinen Radius, der unter Umständen auch von einer Person zu Fuß abgedeckt werden könnte. Die Polizei rechnet offenbar weiterhin damit, dass es weitere gegeben haben könnte, und sucht mit Hochdruck nach ihnen.

Die Wiener Innenstadt bleibt eine Zone, die gemieden werden soll. U-Bahnen halten dort seit Betriebsbeginn am Morgen allerdings wieder an allen Stationen. In der Nacht nach dem Anschlag wurden die Haltestellen im ersten Bezirk vorerst ausgelassen, Straßenbahnen wurden umgeleitet. In der ganzen Stadt soll man jedoch weiterhin möglichst zu Hause bleiben. Die Wiener Schüler erhielten am Dienstag schulfrei.