Wiederaufbau von Notre Dame : Jetzt zeigt sich ihre wahre Schönheit

Die Besichtigung der Ka­thedrale Notre Dame de Paris beginnt in einer Umkleidekabine. „Welche Schuhgröße haben Sie?“, fragt eine freundliche Empfangsdame. Dann reicht sie routiniert die grünen Gummistiefel in der gewünschten Größe, ein Wäschepaket und einen weißen Schutzhelm. Weil es so kalt ist, gibt es noch eine Extra-Fleece-Jacke dazu.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. Folgen Ich folge



Für die Baustelle des Jahrhunderts muss man sich der Alltagskleidung entledigen und Einwegunter­wäsche, -strümpfe und -overall überstreifen. So will es das strikte Protokoll, das alle einhalten müssen. Aber irgendwie wirkt es auch, als müsse man sich erst enthäuten, um der Wiedergeburt des ein­zig­artigen Bauwerkes in der französischen Hauptstadt gewahr zu werden.

Als der Spitzturm in der Feuersbrunst am schicksalshaften Abend des 15. April 2019 einstürzte und sich Flammen durch den Dachstuhl fraßen, schmolzen durch die Glut auch 200 Tonnen hochgiftigen Bleis. Um sich vor den Überresten des Bleis zu schützen, müssen die Steinmetze, Maurer, Kunsthandwerker, Zimmerleute, Industriekletterer, Glasermeister, Kunstschmiede und Denkmalschützer täglich vor der Mittagspause und vor Feierabend duschen und die Kleidung wechseln. Die Vorsichtsmaßnahmen kosten Zeit und Geld.

Am Rücken der Kathedrale ist ein Ba­sislager aus Containern aufgebaut worden, mit Büroräumen, Duschen, Um­kleiden und einer Kantine. Einer der vielen Spender, das französische Cate­ring-Un­ternehmen Sodexo, stellt die Mahl­zeiten kostenlos zur Verfügung. Während der Pandemie, als alle Restaurants geschlossen waren, mussten die Arbeiten auf diese Weise nicht unter­brochen werden. Der Wiederaufbau der Kathedrale geht in schnellen Schritten vo­ran, sagt Jean-Louis Georgelin, der Fünfsterne-General, der als Sonderbeauftragter des französischen Präsidenten die Ar­beiten koordiniert.

Aber von schnellen Schritten kann erst mal nicht die Rede sein. Die Gummi­stiefel schmatzen bei jedem Tritt. Doch das unbequeme Schuhwerk ist vergessen, als sich das Eingangsportal öffnet. „Ich möchte Ihnen zeigen, wie es sich anfühlt, wenn man wieder eintritt, wie wir es alle vor dem Brand getan haben“, sagt Fré­dérique Meyer, die Kommunikationschefin der eigens gegründeten öffentlichen Einrichtung für den Wiederaufbau. „Sie werden überrascht sein von der Schönheit dieser eisernen Kathedrale im Inneren der steinernen Kathedrale!“, fügt die junge Frau hinzu, die leidenschaftlich über die Bauarbeiten informiert.

Sie sollte sich nicht täuschen. Auf 15 Ebenen und 33 Meter Höhe erstrecken sich Gerüste, 1200 Tonnen Stahl, die mit Ausnahme des Bodens des Kirchenschiffs und der Achse des Chorbodens den gesamten Innenraum ausfüllen. Meyer zeigt die Stelle, an der demnächst das Gerüst in schwindelerregende 100 Meter in die Höhe wachsen soll. „Die Renaissance der Kathedrale wird durch den Wiederaufbau des Spitzturms verkörpert. Es handelt sich um eine höchst symbolträchtige Operation. Morgens und abends denken wir an nichts anderes. Wenn wir das geschafft haben, können wir wirklich sagen: Wir haben ge­siegt“, sagt General Georgelin.