Wiederaufbau in Beirut : Wer will schon das libanesische Monopoly-Geld?

Walid Abu Rached verfügt über die wohl wichtigste Ressource dieser Tage im Libanon: Fensterglas. Seine Werkstatt befindet sich in Ain Zebde, einem verschlafenen Ort im idyllischen Westen der Bekaa-Ebene. Aber mit der Ruhe ist es für ihn vorbei. „Es ist irrwitzig!“, ruft er ins Telefon. „Ich habe noch nicht erlebt, dass so viel Glas gebraucht wird. Nicht in all den Kriegen.“

Christoph Ehrhardt Korrespondent für die arabischen Länder mit Sitz in Beirut. F.A.Z.



Die Leute kämen aus Beirut zu ihm in die Bekaa-Ebene, damit er ihre Fenster repariert, weil die Handwerker in der Hauptstadt überfordert seien und ihre Vorräte zur Neige gingen. Irgendwann könnte auch ihm das drohen. „Die Wirtschaftskrise macht alles schwieriger. Vielleicht geht mir das Glas aus, vielleicht steigen die Preise.“

Die Beiruter müssen einen Wiederaufbau unter extremen Bedingungen meistern. Von der Regierung können sie kaum Hilfe erwarten, bei den Aufräumarbeiten helfen nur die Trupps von Freiwilligen, die überall in den zerstörten Stadtvierteln unterwegs sind. An den Straßen stehen noch immer prall gefüllte Müllcontainer. Und die Wirtschaftskrise, die sich seit Monaten immer weiter verschärft, hat die Kaufkraft der Menschen hinweggefegt. Bei vielen sind die Reserven schon aufgebraucht, die man jetzt dringend nötig hätte, um den Schaden zu beheben.

Dollar sind knapp, aber dringend benötigt, weil so gut wie alles im Libanon importiert werden muss. Auch das Glas kommt aus dem Ausland und kann dort nicht mit der wertlosen libanesischen Lira bezahlt werden. Der Schwarzmarkt-Wechselkurs liegt am Freitag bei etwa 1:8000, der offizielle nach wie vor bei 1:1500. Die Dollar auf den libanesischen Konten werden spöttisch „Lollar“ genannt und als „Monopoly-Geld“ verlacht. Sie haben keinen Wert im Ausland, seit das Schneeballsystem, mit dem sich die Zentralbank über die Privatbanken Devisen beschafft hat, zusammengebrochen ist.

„Alle verlangen Dollar oder den Schwarzmarktkurs“

„Alle verlangen Dollar oder den Schwarzmarktkurs“, klagt Paula Abu Ibrahim, die ausgerechnet in einer Reederei arbeitet. Sie hat keine Ahnung, wie es mit der Firma weitergeht. Das Gebäude ist zerstört, einen Tag vor der Explosion haben sie noch zwei Container auf den Weg gebracht, von denen noch jede Spur fehlt.

Ihr Gehalt wurde lange vor der Katastrophe halbiert. Die Angestellte lebt in Mar Mikhael, einem der schwer von der Katastrophe getroffenen Viertel. „Wie sollen wir leben? Wie sollen wir uns die Reparaturen leisten? Es ist alles weg, die Türen, die Fenster. Es ist, als würden wir auf der Straße leben“, sagt sie.

Die Zentralbank hat nun die Privatbanken angewiesen, zinslose Darlehen auszugeben, um die vielen Kleinunternehmer zu schützen, wie am Donnerstag die Zeitung „An Nahar“ berichtete, die sich auf ein offizielles Schreiben beruft. Aber auch diese Maßnahme hat nur begrenzte Wirkung, denn die Darlehen werden in „Lollar“ ausgezahlt.

„Mit solchen Krediten ist es möglich, Mieten oder Angestellte ein paar Monate lang weiterzubezahlen, aber kaufen kann man sich davon im Grunde nichts. Wie soll ich also von diesem Geld meine Lieferanten bezahlen?“, sagt Dan Azzi, ein ehemaliger Bankenchef, der den Zusammenbruch vor Jahren vorausgesagt hatte. Viele behelfen sich erst einmal mit Plastikplanen, Holzbrettern oder Metallplatten, um Fenster und Löcher in den Wänden zu flicken. „Wenn nicht irgendwann echte Dollar von außen kommen, dann werden wir uns an diesen Anblick wohl gewöhnen müssen“, sagt Azzi.

Bislang hat sich das korrupte Kartell der Oligarchen, das den Libanon im Griff hält und ausplündert, allen Forderungen nach Reformen versperrt, die Bedingung für jedwede ausländische Unterstützung wären. Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte während seines Besuches am Donnerstag in scharfem Ton und in klaren Worten deutlich gemacht, dass seine Geduld am Ende ist und dass Frankreich seine harte Haltung auch im Angesicht der Katastrophe beibehält.

Er, Macron, sei nicht gekommen, um den Politikern zu helfen, sondern den Menschen, erklärte er. Der Präsident verlangte „grundlegenden Wandel“ und schloss sogar Strafmaßnahmen gegen jene nicht aus, die Reformen blockierten.

Am Abend verpasste er während seiner Pressekonferenz Ministerpräsident Hassan Diab noch eine rhetorische Ohrfeige. Der hatte sich beschwert, dass der französische Außenminister während seines kürzlichen Besuches einen Mangel an Informationen über die Reformen der libanesischen Regierung an den Tag gelegt hatte. Macron entgegnete, er habe das Gefühl, „dass die libanesische Bevölkerung über Reformen ebenfalls keine Informationen hat“. Weil es eben keine gibt, war die Botschaft.

Am Donnerstagabend entlud sich die Wut

„Macron hat den Fußboden mit ihnen aufgewischt“, sagt der frühere Bankenchef Azzi. Er hoffe, dass die Katastrophe zusammen mit dem großen Druck durch Staaten wie Frankreich das Wunder vollbringen könnte, die politische Klasse dazu zu bewegen, „ein bisschen weniger egoistisch zu sein“. Azzi hatte die Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds schon abgeschrieben. „Wenn ich in dieser Misere einen Silberstreifen am Horizont sehe, dann den, dass es wieder eine kleine Chance für diese Verhandlungen gibt“, sagt er.

Der Druck von innen dürfte auch zunehmen, wenn die Schockstarre weicht. Am Donnerstagabend entlud sich wieder einmal die aufgestaute Wut mit Gewalt. Es gab Krawalle und Zusammenstöße in der Innenstadt von Beirut, wo Demonstranten den Rücktritt der Regierung forderten. Und am Freitagnachmittag wurden in Beirut Flugblätter verteilt: Verschiedene Gruppen riefen darin für das Wochenende zu Protesten gegen die Regierung auf.