FAZ Plus Artikel Mit neuem Tory-Vorsitz : Der Deal ist so gut wie tot

Je länger der Wahlkampf an der Parteibasis dauert, desto mehr verhärten sich die Brexit-Positionen der beiden Kandidaten, die Parteichef der Tories und Premierminister des Vereinigten Königreichs werden wollen. Nicht nur der Abgeordnete Boris Johnson, auch Außenminister Jeremy Hunt haben sich inzwischen – unterschiedlich deutlich – dafür ausgesprochen, den viel diskutierten „Backstop“, also die Nordirland-Regelung im Austrittsvertrag, zu streichen. Sollte der Gewinner diese Linie auch im Amt verfolgen, wäre kaum noch Raum für einen Kompromiss mit der EU. Ein „No Deal Brexit“ schiene unausweichlich.

In den ersten Wochen des Wahlkampfs hatten Johnson und Hunt offen gelassen, mit welcher Forderung sie die EU konfrontieren würden. Spekuliert wurde, dass ihnen eine Befristung des Backstop oder ein neuer „Austrittsmechanismus“ genügen könnte. Beides war zwar in Brüssel abgelehnt worden, aber es hätte zumindest eine Grundlage für Verhandlungen gegeben – schließlich wäre der Backstop als Prinzip respektiert worden. Das scheint nun vorbei. Bei einem Auftritt in London sprach Johnson von einem “fundamentalen” Problem und sagte „Nein zu einer Befristung oder einem unilateralen Ausstieg und diesen ganzen raffinierten Mitteln, Polituren, Zusatzprotokollen, mit denen man den Backstop versehen kann.“ Hunt, der neben Johnson auf der Bühne stand, stimmte „Boris“ zu und erklärte den von May ausgehandelten Deal für „tot“.