Streit mit Prevent-Gruppe : Wie VW einen Zulieferer aus dem Markt drängen will

Nijaz Hastor lässt sich nur selten in der Öffentlichkeit blicken. Das Tagesgeschäft seines weit verzweigten Firmenimperiums hat der bosnische Unternehmer schon vor Jahren an seine Söhne Kenan und Damir abgegeben. Im vergangenen Jahr aber, als seine Prevent-Gruppe ihr zwanzigjähriges Jubiläum feierte, war auch der Firmenpatriarch dabei. Vor mehr als 6000 Mitarbeitern in der Industriestadt Zenica bei Sarajevo erinnerte Hastor an die Anfänge der Firma mit wenigen Dutzend Angestellten sowie an den Aufstieg zu einem der wichtigsten Zulieferer der Autobranche mit Standorten in Europa, Asien, Südamerika und Afrika.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien. F.A.Z.



Hastor, so berichteten es Teilnehmer, habe die Mitarbeiter zu weiteren Bestleistungen angefeuert, „damit wir das nächste Jubiläum im Koševo-Stadion feiern“. Das zeugt von gesundem Selbstbewusstsein: Das Koševo-Stadion in Sarajevo, in dem die olympischen Winterspiele 1984 eröffnet wurden, ist mit fast 35.000 Plätzen die größte Sportarena des Landes – für eine Firmenfeier also eine voluminöse Bühne. Tatsächlich aber macht Prevent gerade schwierige Zeiten durch, denn ihren über viele Jahre hinweg wichtigsten Großkunden, den Volkswagen-Konzern, haben die Bosnier verloren. Und das in einem Streit, dessen Fortgang nicht nur die deutsche Automobilbrache gebannt verfolgt.