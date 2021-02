Russischer Impfstoff : Wie vertrauenswürdig ist „Sputnik V“?

Eine Medizinerin impft am Mittwoch im Kolumbus-Einkaufszentrum in Moskau mit „Sputnik V“. Bild: EPA

Die Entwicklung von Russlands Corona-Impfstoff „Sputnik V“ ist im Westen bisher skeptisch beobachtet worden. Besonders heftige Kritik entzündete sich daran, dass Moskau das Vakzin schon im August zuließ, nachdem es an weniger als hundert Probanden getestet worden war und die zentrale dritte Testphase noch nicht begonnen hatte. Auch Intransparenz und zurückgehaltene Daten führten zu Unverständnis.

Doch am Dienstag hat nun die renommierte medizinische Fachzeitschrift „The Lancet“ von internationalen Wissenschaftlern überprüfte („peer-reviewed“) vorläufige Ergebnisse der noch bis ins Frühjahr dauernden dritten Testphase von „Sputnik V“ veröffentlicht. Diese zeigen eine hohe Wirksamkeit von 91,6 Prozent – ohne ernsthafte Nebenwirkungen.

Mit dieser Veröffentlichung würden „alle Kritiker verstummen“, tönte daraufhin der Chef des „Sputnik V“ finanzierenden staatlichen Investitionsfonds RDIF, Kirill Dmitrijew. Der Impfstoff sei einer von weltweit nur dreien mit einer Wirksamkeit von mehr als 90 Prozent, aber sicherer, leichter zu transportieren und billiger – kurz, „Sputnik V“ sei ein „Impfstoff für die gesamte Menschheit“.

Von unbeteiligten Forschern überprüft

Für die Studie haben die Entwickler des Moskauer Gamaleja-Instituts die Daten von gut 20.000 Teilnehmern der dritten Testphase in Russland ausgewertet. Ihre Ergebnisse – und die zugrundeliegenden Daten und Methoden – wurden dann von zwei unbeteiligten britischen Forschern auf Plausibilität und die Einhaltung internationaler Maßstäbe überprüft. In einem Kommentar für „The Lancet“ schrieben die Prüfer, die Entwicklung des Vakzins sei als übereilt, nicht gründlich und intransparent kritisiert worden. Aber das vorgelegte Ergebnis sei „klar und das wissenschaftliche Prinzip der Impfung wurde dargelegt“. Das bedeute, dass „ein weiterer Impfstoff nun in den Kampf gegen Covid-19 aufgenommen werden kann“.

Rein theoretisch ist es wie in allen vergleichbaren Studien denkbar, dass die Daten manipuliert worden sein könnten; wenn intelligent gefälscht wird, können die Prüfer dies nicht erkennen. Die Direktorin der Moskauer „Association of Clinical Trials Organization“, Swetlana Sawidowa, meldete dann auch Zweifel an einigen vorgelegten Zahlen an. Als das Gamaleja-Institut im September ebenfalls in „The Lancet“ vorläufige Ergebnisse der ersten und zweiten Testphase veröffentliche, schrieb eine Gruppe internationaler Wissenschaftler einen offenen Brief mit dem Vorwurf, unter den Daten seien auffällige Doppelungen, was die Entwickler zurückwiesen.

Ebenso ist wie bei allen Medikamentenentwicklungen nicht ausgeschlossen, dass an den klinischen Tests beteiligte Ärzte etwa gemeldete Nebenwirkungen nicht in den Quelldaten der Probanden eintragen und diese dann nicht in den Ergebnissen auftauchen. Allerdings würde sich solches Fälschen wohl schnell in einen Bumerang verwandeln, da „Sputnik V“ schon in verschiedenen Ländern eingesetzt wird; sollte die Effektivität dort deutlich niedriger sein oder die Nebenwirkungen ausgeprägter, würde dies den Ruf schnell ruinieren.

Daran, dass das Gamaleja-Institut mit dem Vektorimpfstoff „Sputnik V“ ein funktionierendes und verträgliches Corona-Vakzin vorgelegt hat, haben indes auch kritische russische Wissenschaftler keine Zweifel. Sie hegten vielmehr Vorbehalte wegen des Umgangs der Verantwortlichen mit dem Impfstoff, wegen Intransparenz und der Umgehung internationaler Regeln.

Impfen für alle in Moskau

Zuletzt wurde Ende Dezember kritisiert, dass im Rahmen der dritten Testphase die Gruppe der Probanden, die einen Placebo bekommen hatten, aufgelöst werden musste. Immer mehr von ihnen wollten sich nicht mehr an den klinischen Tests beteiligen, nachdem sie bei Antikörpertests festgestellt hatten, dass sie zur Placebo-Gruppe gehörten – sie sahen nicht ein, wieso sie sich erst im Frühjahr impfen lassen sollten.

Denn während die bereits zugelassenen westlichen Impfstoffe erst nach Ende der klinischen Tests in Umlauf gekommen sind, läuft in Russland die deutlich später begonnene dritte Testphase noch, obwohl parallel längst die Impfung der Bevölkerung begonnen hat. Zumindest in Moskau kann sich jeder Erwachsene, der möchte, impfen lassen. Dass die Skepsis dem russischen Präparat gegenüber größer ist als gegenüber anderen, liegt auch daran, dass der Kreml mit dem Impfstoff ähnlich wie Indien und China offensichtlich politische Interessen verfolgt. Besonders in ärmeren Ländern vermarktet Russland seinen Impfstoff aggressiv und will dort neue Allianzen schmieden.

Ende Januar hat Moskau auch in der EU die Zulassung für „Sputnik V“ beantragt, und angekündigt, im zweiten Quartal dieses Jahres könnten 100 Millionen Impfdosen geliefert werden, was für Präsident Wladimir Putin ein besonderer Triumph wäre. Die EU verlangt dafür indes noch deutlich mehr Daten und Einblicke in das Testverfahren als in dem nun veröffentlichten Artikel stehen.